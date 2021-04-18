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Fenerbahçe Öznur Kablo, EuroLeague Women'da 3. oldu

18.04.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EuroLeague Women Final Four'da Sopron Basket'i 64-58 yenen Fenerbahçe Öznur Kablo, turnuvada 3. oldu.

Fenerbahçe Öznur Kablo, EuroLeague Women'da 3. oldu

Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar EuroLeague Dörtlü Final'de Macaristan ekibi Sopron Basket'i 64-58 mağlup ederek üçüncü oldu. Volkswagen Arena'da oynanan maçı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu üyeleri Sevil Zeynep Becan, Mustafa Kemal Danabaş, Sertaç Komsuoğlu, Turhan Şahin, Metin Sipahioğlu, Selahattin Baki, İlker Dinçay, Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ruşen Çetin ve Öznur Kablo Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Balarısı da izledi.

Maçın ardından düzenlenen ödül töreninde sarı-lacivertli takıma madalyalarını Başkan Ali Koç takdim etti.

SALON: Volkswagen Arena

HAKEMLER: Andrada Csender (Romanya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Ama Dahra (Fransa)

SOPRON BASKET: Fegyvernky 3, Brooks 21, January 5, Walker 7, Krajisnik 17, Hatar 2, Czukor 3, Aliz Varga

FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Thomas 8, Iagupova 11, McBride 15, Sabally 13,Vaughn 12, Olcay Çakır Turgut, Zandalasini 3, Tuğçe Canıtez, Stokes 2, Nicholls

  1. PERİYOT: 9-22

DEVRE: 31-36

  1. PERİYOT: 46-47
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bayan eurolig kupasını görmek isteyen fenerliler gs müzesine gelip bakabilirler :)

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