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Fenerbahçe, Papiss Cisse transferi için görüşmelere başladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.09.2020 15:08 | Son Güncelleme

Transfer döneminde adeta şov yapan ve forvet transferine yönelen Fenerbahçe, Erol Bulut'ın raporu doğrultusunda Zahavi transferini tamamen rafa kaldırdı. Vedat Muriqi'yi yaklaşık 20 milyon Euro bonservis bedeli ile Lazio'ya satmak için görüşmelere başlayan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi; Papiss Cisse...

Fenerbahçe, Papiss Cisse transferi için görüşmelere başladı

Anderlecht ve Beşiktaş ile görüşmelerini sürdüren 35 yaşındaki Papiss Cisse, Fenerbahçe ile de görüşmelere başladı.

Alanyaspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra Anderlecht ve Beşiktaş ile görüşmelerini sürdüren Cisse, kariyerine Anderlecht'te devam etmek istiyor ancak istediği sözleşmeyi Belçika temsilcisinden alamıyor. Anderlecht'ten 1+1 yıllık sözleşme karşılığında 800 bin euro teklif alan Cisse, 1.5 milyon Euro'luk sözleşme arıyor ve bu talebini yerine getirecek kulüpler ile görüşmelerini sürdürüyor.

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Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut ile beraber Alanyaspor'da uzun bir süre çalışan Cisse, sarı-lacivertli yönetimin de gündemine geldi. Bu sezon şampiyon olacak bir kadro kurarak taraftarıyla da barışmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, 35 yaşındaki Cisse ile dirsek temasına başladı.

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Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut da Cisse transferine sıcak bakıyor ve transfer komitesine bu yönde rapor sundu. Manchester'da yaşayan ailesine daha yakın olabilmek adına Belçika'da forma giymek isteyen Cisse'nin sözleşme şartları üzerinde görüşen sarı-lacivertli yönetim, uygun sözleşme süresi ve ücretini yakalaması durumunda Senegalli futbolcuyu kadrosuna katacak.

Sarı-lacivertli yönetimin bir kısmı Cisse transferine "Bir sezon oynasın, bizi şampiyon yapar" görüşünü savunurken, diğer kısmı ise Cisse'nin yaşından dolayı taraftar tepkisinin olabileceğini ve yaratılan pozitif havanın dağılabileceğini savunuyor.

(SPORX)


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