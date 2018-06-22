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Fenerbahçe, Phillip Cocu ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını resmen açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.06.2018 13:08 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Phillip Cocu ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe, Teknik Direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktörünü resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler, bugün PSV'ye veda eden Hollandalı teknik adam ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü için Phillip Cocu ile 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır" denildi.

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PHILLIP COCU KİMDİR?

Hollandalı futbol efsanesi Phillip John-William Cocu, 29 Ekim 1970'te Eindhoven'da doğdu. Profesyonel futbolculuk kariyerine 1988 yılında AZ Alkmaar'da başlayan Cocu, iki sezon sonra Vitesse'ye transfer oldu. Ön libero ve orta saha mevkilerinde oynayan Hollandalı futbolcu, 153. kez Vitesse forması giydi. Vitesse'de 28 gol atan Cocu, 1995 yılında PSV Eindhoven'a geçti.

1995-1998 yılları arasında 3 sezonda PSV Eindhoven ile 126 maça çıkan ve 42 gol kaydeden Phillip Cocu, takımıyla 1995-1996 sezonunda Federasyon kupasını kazanırken, 1996-1997 sezonunda da lig şampiyonluğu yaşadı. Hollandalı efsane futbolcu Johan Cruyff adına düzenlenen Hollanda Süper Kupası'nı 1996 ve 1997 yıllarında havaya kaldıran Cocu, 1998 yılında Barcelona'nın yolunu tuttu.

1998-2004 yılları arasında Katalan devinde 292 maçta forma giyen ve 37 gol atan Phillip Cocu, Barcelona'da 1998-1999 sezonunda La Liga Şampiyonluğu elde etti.

Cocu, Katalan ekibinden ayrıldıktan sonra 3 sezon daha PSV Eindhoven formasını terletti. 133 maçta 31 kez fileleri havalandıran yıldız futbolcu, 2004-2005, 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında üst üste 3 lig şampiyonluğu yaşadı. 2004-2005 sezonunda takımıyla Hollanda Federasyon Kupası'nı da kazanan Phillip Cocu, 2007-08 sezonunu Al Jazira'da geçirdikten sonra futbol kariyerini noktaladı.

Al Jazira formasıyla Gulf Club Şampiyonlar Kupası'nı alan yıldız oyuncu, futbolu bıraktıktan sonra yeşil sahalardan kopmadı. Phillip Cocu, 2008-2012 yılları arasında 101 kez formasını terlettiği ve 11 gol attığı Hollanda Milli Takımı'nda, Teknik Direktör Bert van Marwijk'in yardımcıları arasında yer aldı. Cocu bu dönemde PSV Eindhoven altyapısında da çeşitli görevler üstlendi. 2012 yılında PSV Eindhoven'da teknik direktörlük koltuğuna oturan genç çalıştırıcı, 6 senede 3 lig şampiyonluğu, 2 Hollanda Süper Kupası ve bir de Hollanda Kupası şampiyonluğu yaşadı.

PSV'de son 4 sezonda 3 şampiyonluk elde eden başarılı teknik adam, yüzde 66'lık bir galibiyet yüzdesi yakaladı. Phillip Cocu, PSV Eindhoven'ın başında 232 maçta 153 galibiyet, 37 beraberlik ve 42 yenilgi aldı. Genellikle 4-3-3 oynattığı PSV ile maç başına 2,14 puan ortalaması yakalayan 47. yaşındaki teknik adam, pasa dayalı oyun sistemine ve genç futbolculara önem veriyor.

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Fenerbahçe Cocu Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
şikebahçe başladı transfere mason ailesi iş başında
şampiyonluk cocusuuu alıyorummm::)))
Hayırlı uğurlu olsun güzel tercih.
yakında kokusu çıkmaz inş.çok adam eritiliyor fb de..
bi koku geldi
AYKUT KOCAMAN’a yazık ettiler
hollandalı teknik adamlar her zaman başarılı olmuş ve dünya futbolunda iz bırakmıştır. cocu da aynı şekilde başarılı olacaktır.. gençlere önem vermesi olsun atak futbol oynatması olsun.. helal olsun ali başkan... ali koç başkan fenerbahçe şampiyon..
Aynı tas Aynı hamam daha şimdiden gidişat belli olmaya başladı.
Dunyanin parasini bayilmişlardir bunaa adam ligi tabiyana kadar Basin yerin dinine sokar
2.yarıya kalmadan tazminatını alır gider.
Hayırlı olsun inş başarılı sezonlar yaşar yaşatırsın
Allah utandırmasın iyi olur inşallah
5 MAC KAYBETSİN GİDER
bence ümit özatı alsınlar cocu kokutur abi
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