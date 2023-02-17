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Fenerbahçe, Pierre-Emerick Aubameyang transferini bitiriyor! Yıldız oyuncunun tek şartı var...

17.02.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Pierre-Emerick Aubameyang için Chelsea ile her konuda anlaşma sağladı. 33 yaşındaki Gabonlu forvet oyuncusu Chelsea'de istediği kadar forma şansı bulamayınca kulüpten ayrılmayı kafasına koymuştu. Chelsea ile pazarlıklar sonucu anlaşmaya varan sarı-lacivertlilerin oyuncuyla son aşamada olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe, Pierre-Emerick Aubameyang transferini bitiriyor! Yıldız oyuncunun tek şartı var...
Pierre Aubameyang

Pierre Aubameyang

GAB Gabon
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Chelsea
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Ara transferde şimdiye kadar 3 transfer yapan Fenerbahçe, forvet konusunda sağlam adımlar atmaya başladı. Pierre-Emerick Aubameyang'ı kiralamak için Chelsea ile kıran kırana maaş pazarlığı yapan sarı-lacivertliler mutlu sona ulaştı.

CHELSEA TAMAM, AUBA'NIN İSE TEK ŞARTI VAR

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Barcelona'dan Chelsea'ye transfer olduğu için pişman olan yıldız oyuncu takımdan ayrılmak istiyor. Sezon sonunda yeniden Barcelona'ya dönmek için İspanyol deviyle anlaştığı öne sürülen Aubameyang'ın bu süre zarfında 6 aylığına Fenerbahçe'ye gelmek istediği ifade edildi. Kontrat süresinin 6 ay olmasının dışında başka bir talebi olmayan Gabonlu oyuncunun transferinde artık sona gelindi.

BU SEZON 1 GOLÜ VAR

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Chelsea formasıyla bu sezon yalnızca 11 maça çıkabilen yıldız oyuncu 1 gollük katkı yapabildi.

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Chelsea Pierre-Emerick Aubameyang fenerbahçe yaşında sezon

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