Fenerbahçe, Pierre-Emerick Aubameyang transferini bitiriyor! Yıldız oyuncunun tek şartı var...

Ara transferde şimdiye kadar 3 transfer yapan Fenerbahçe, forvet konusunda sağlam adımlar atmaya başladı. Pierre-Emerick Aubameyang'ı kiralamak için Chelsea ile kıran kırana maaş pazarlığı yapan sarı-lacivertliler mutlu sona ulaştı.

CHELSEA TAMAM, AUBA'NIN İSE TEK ŞARTI VAR

Barcelona'dan Chelsea'ye transfer olduğu için pişman olan yıldız oyuncu takımdan ayrılmak istiyor. Sezon sonunda yeniden Barcelona'ya dönmek için İspanyol deviyle anlaştığı öne sürülen Aubameyang'ın bu süre zarfında 6 aylığına Fenerbahçe'ye gelmek istediği ifade edildi. Kontrat süresinin 6 ay olmasının dışında başka bir talebi olmayan Gabonlu oyuncunun transferinde artık sona gelindi.

BU SEZON 1 GOLÜ VAR

Chelsea formasıyla bu sezon yalnızca 11 maça çıkabilen yıldız oyuncu 1 gollük katkı yapabildi.

