Fenerbahçe, Rafael Benitez bombasını patlattı! Marcelo da yolda

Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı 3.5 saatlik tarihi basın toplantısında yeni teknik direktör tercihlerinin yabancı olacağını ilk kez açıklamıştı. Ali Koç, Portekiz veya Alman ekolünden hocalar ile görüştüklerini açıklamış ve çalışmalarının bu yönde ilerlediğini aktarmıştı.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını belirterek efsane isme teşekkür etmişti. Belözoğlu ile birlikte yardımcılarıyla da yolların ayrılacağı iddia edilmişti.

İSPANYOLLAR DUYURDU

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları devam ederken İspanyol basını son dakika haberini duyurdu. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörüyle 2+1 yıllık ön sözleşme yaptığı ve yeni teknik direktörün yanında dünyaca ünlü yıldızı da getireceği aktarıldı. Todofichajes'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Rafael Benitez ile 2+1 yıllığına anlaştı. Haberde Benitez'in Fenerbahçe'den gelen yüksek maaşlı teklifi geri çeviremediği aktarıldı.

ÖNEMLİ TAKVİYELER İSTEDİ

Fenerbahçe ve Benitez 2 yıllık sözleşme üzerinde anlaşma sağlarken son yılın opsiyon olacağı okuyuculara aktarıldı. Benitez'in İskoçya ve İngiltere Premier Lig'inden de teklif aldığı fakat yüksek maaş sebebiyle Fenerbahçe'yi tercih ettiği ifade edildi.Rafael Benitez'in Fenerbahçe yönetimiyle yaptığı görüşmede transfere dair söz aldığı da belirtildi. Fenerbahçe'de Mesut Özil gibi dünyaca ünlü yıldızın olduğu ve Benitez'in birkaç önemli takviye daha istediği iddia edildi.