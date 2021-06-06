Fenerbahçe, Rafael Benitez bombasını patlattı! Marcelo da yolda

Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı 3.5 saatlik tarihi basın toplantısında yeni teknik direktör tercihlerinin yabancı olacağını ilk kez açıklamıştı. Ali Koç, Portekiz veya Alman ekolünden hocalar ile görüştüklerini açıklamış ve çalışmalarının bu yönde ilerlediğini aktarmıştı.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını belirterek efsane isme teşekkür etmişti. Belözoğlu ile birlikte yardımcılarıyla da yolların ayrılacağı iddia edilmişti.
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları devam ederken İspanyol basını son dakika haberini duyurdu. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörüyle 2+1 yıllık ön sözleşme yaptığı ve yeni teknik direktörün yanında dünyaca ünlü yıldızı da getireceği aktarıldı. Todofichajes'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Rafael Benitez ile 2+1 yıllığına anlaştı. Haberde Benitez'in Fenerbahçe'den gelen yüksek maaşlı teklifi geri çeviremediği aktarıldı.
Fenerbahçe ve Benitez 2 yıllık sözleşme üzerinde anlaşma sağlarken son yılın opsiyon olacağı okuyuculara aktarıldı. Benitez'in İskoçya ve İngiltere Premier Lig'inden de teklif aldığı fakat yüksek maaş sebebiyle Fenerbahçe'yi tercih ettiği ifade edildi.Rafael Benitez'in Fenerbahçe yönetimiyle yaptığı görüşmede transfere dair söz aldığı da belirtildi. Fenerbahçe'de Mesut Özil gibi dünyaca ünlü yıldızın olduğu ve Benitez'in birkaç önemli takviye daha istediği iddia edildi.
Haberin detayında Fenerbahçe'nin Benitez'den öne Şilili teknik direktör Manuel Pellegrini'ye teklif götürdüğü fakat Pellegrini'nin Real Betis'ten ayrılmak istemediği ifade edildi.Manuel Pellegrini'den sonuç alamayan ve ardından Rafael Benitez ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe'de gözler artık ünlü İspanyol teknik adamın vereceği transfer listesine çevrildi.
Rafael Benitez'in Fenerbahçe yönetimi ile görüştüğü ve transfere dair söz aldığı iddia edildi. Benitez ise Fenerbahçe yönetimi ile yaptığı görüşmede transferini istediği yıldız futbolcunun ismini verdi.Rafael Benitez'in Real Madrid ile yol ayrımına gitmesi an meselesi olan Brezilyalı dünyaca ünlü yıldız Marcelo'yu istediği ifade edildi. Haberde Benitez'in listesinde Marcelo'nun olduğu aktarıldı.Marcelo tam 14 yıldır Real Madrid forması giyiyor. Dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Eflatun Beyazlılarda 524 karşılaşmada görev yaparak adını Real Madrid tarihine altın harflerle yazdırdı.
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