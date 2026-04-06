Fenerbahçe rakiplerin korkulu rüyası oldu! Kadıköy’de zamanı durduran 11 kritik isim!

Fenerbahçe’nin bu sezonki parolası: "80’den Sonra Başlıyoruz!" Sarı-lacivertliler, Asensio'dan Kerem Aktürkoğlu'na kadar birçok yıldızıyla maçların son 10 dakikasında tam 11 gol bularak şampiyonluk yarışında rakiplerine "asla pes etmeyeceğiz" mesajı verdi. Adeta "maçın 88'den sonra izlenmesi gerektiğini" kanıtlayan bu tablo, Tedesco'nun fiziksel güce dayalı sisteminin bir meyvesi olarak yorumlanıyor.

İşte Kadıköy'de ve deplasmanlarda tribünleri ayağa kaldıran, rakipleri ise yıkan o efsanevi dakikaların dökümü...

FENERBAHÇE'DE "ALTIN DAKİKALAR": 80’DEN SONRA HAYAT VAR!

Bu sezon teknik direktör Domenico Tedesco'nun öğrencileri, maçın son bölümünde vites artırarak tam 11 kez rakip ağları sarsmayı başardı. İşte o maçlar ve puan getiren goller:

Antalyaspor: 90+2' Szymanski

Gaziantep FK: 81' ve 88' Talisca (Brezilyalı yıldızdan duble!)

Beşiktaş: 83' Duran

Rizespor: 88' Brown

Galatasaray: 90+5' Duran (Derbiye damga vuran an!)

Konyaspor: 87' Asensio

Kasımpaşa: 90+5' Asensio

Samsunspor: 89' Nene ve 90+5' Cherif

Beşiktaş (2. Maç): 90+11' Kerem Aktürkoğlu

MAÇ BİTMEDEN "BİTTİ" DEMİYORLAR!

Fenerbahçe'nin bu sezonki karakteri haline gelen "son dakika golleri", sadece tesadüf değil; kondisyonun ve inancın bir sonucu olarak görülüyor. Özellikle devre arasında takımdan ayrılan Jhon Duran ile takımın yıldız isimleri Marco Asensio ve Anderson Talisca gibi isimlerin kritik anlarda sahneye çıkması, sarı-lacivertlilerin puan tablosunda zirveye tutunmasını sağladı.

Her iki oyuncu da ikişer kez son dakikalarda fileleri havalandırarak "nöbetçi golcü" kimliğine büründü. Beşiktaş derbisindeki 90+11' golü, bu sezonun en geç gelen ve en çok konuşulan golü olarak kayıtlara geçti.