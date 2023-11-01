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Fenerbahçe rekorlara doymuyor! Eğer 7 maç daha kazanırsa dünya onları konuşacak

01.11.2023 07:22 | Son Güncelleme:
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Son çıktığı 21 maçı da kazanan Fenerbahçe 7 maç daha kazanması halinde dünya rekoru kıracak. İşte detaylar...

Fenerbahçe rekorlara doymuyor! Eğer 7 maç daha kazanırsa dünya onları konuşacak

Hem Süper Lig'de hem de Konferans Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe ligde kırılmadık rekor bırakmazken, futbol tarihinde tüm kulvarlarda arka arkaya en az 21 maç kazanan 8. farklı takım oldu.

7 MAÇ KAZANIRSA DÜNYA REKORU

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Dünya rekoru 27 maç ile Galler temsilcisi The New Saints takımına ait. Sarı-lacivertliler 7 maç daha üst üste kazanması durumunda dünya rekoru kıracak.

İşte üst üste en çok maç kazanan takımlar...

27 - The New Saints (Galler) - 2016
26 - Ajax (Hollanda) - 1971/1972
25 - Ajax (Hollanda)- 1995
24 - Coritiba (Brezilya)- 2011
23 - Bayern Münih (Almanya)- 2020
22 - Real Madrid (İspanya)- 2014
21 - Rangers (İskoçya)- 2013/2014
21 - M. City (İngiltere)- 2020/2021
21 - FENERBAHÇE (TÜRKİYE)

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