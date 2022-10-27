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  4. Fenerbahçe, Rennes'in ayarlarını bozdu! Maç sonunda hocası ve oyuncusu ilginç konuştu: ''Biz aptalız''

Fenerbahçe, Rennes'in ayarlarını bozdu! Maç sonunda hocası ve oyuncusu ilginç konuştu: ''Biz aptalız''

27.10.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rennes teknik direktörü Genesio, maç sonunda ilginç açıklamalarda bulundu. Skoru 3-0'dan 3-3'e getirdikleri için mutsuz olduğunu ifade eden Genesio, "Kararları alan kişi benim. Eğer bir aptal varsa o da benim. Tüm suç bende. Bu maçın buraya geldiğine inanamıyorum!" dedi.

Fenerbahçe, Rennes'in ayarlarını bozdu! Maç sonunda hocası ve oyuncusu ilginç konuştu: ''Biz aptalız''

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçında 3-0 geriye düştüğü maçta Rennes ile 3-3 berabere kaldı. Rennes teknik direktörü bu skorun ardından sahalarda kolay kolay göremeyeceğimiz cinsten bir açıklama yaptı.

"EĞER BİR APTAL VARSA O DA BENİM"

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Rennes teknik direktörü Bruno Genesio, "Taktik sebebiyle değil, Fenerbahçe'deki sistem ve oyuncu değişiklikleri nedeniyle bu oldu. Kararları alan kişi benim. Eğer bir aptal varsa o da benim. Mandanda'nın küçük bir ağrısı vardı. Onu riske etmek istemedik. Çok küçük ayrıntılar, çok büyük önem kazanabiliyor. Daha farklı olabilirdi. Son maçlarda her şey mümkün olacaktır." dedi.

"APTALIZ BİZ"

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Rennes oyuncusu Benjamin Bourigeaud da, teknik direktör Genesio'ya benzer bir açıklamada bulundu. Bourigeaud, "Bugün konuşmaya hakkımız yok. 3-0'dan maçı koruyamadık ve 3-3 bitti. Biz aptalız, aptalız biz." açıklamasında bulundu.

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