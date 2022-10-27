Fenerbahçe, Rennes'in ayarlarını bozdu! Maç sonunda hocası ve oyuncusu ilginç konuştu: ''Biz aptalız''

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçında 3-0 geriye düştüğü maçta Rennes ile 3-3 berabere kaldı. Rennes teknik direktörü bu skorun ardından sahalarda kolay kolay göremeyeceğimiz cinsten bir açıklama yaptı.

"EĞER BİR APTAL VARSA O DA BENİM"

Rennes teknik direktörü Bruno Genesio, "Taktik sebebiyle değil, Fenerbahçe'deki sistem ve oyuncu değişiklikleri nedeniyle bu oldu. Kararları alan kişi benim. Eğer bir aptal varsa o da benim. Mandanda'nın küçük bir ağrısı vardı. Onu riske etmek istemedik. Çok küçük ayrıntılar, çok büyük önem kazanabiliyor. Daha farklı olabilirdi. Son maçlarda her şey mümkün olacaktır." dedi.

"APTALIZ BİZ"

Rennes oyuncusu Benjamin Bourigeaud da, teknik direktör Genesio'ya benzer bir açıklamada bulundu. Bourigeaud, "Bugün konuşmaya hakkımız yok. 3-0'dan maçı koruyamadık ve 3-3 bitti. Biz aptalız, aptalız biz." açıklamasında bulundu.

