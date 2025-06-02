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Fenerbahçe resmen duyurdu! Beklenen oldu: Sportif Direktör Mario Branco ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, Sportif Direktör Mario Branco ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüp tarafından yapılan duyuruda, "1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren ise sportif direktörlük görevini üstlenen Sayın Mario Branco ile yollarımız ayrılmıştır." denildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe resmen duyurdu! Beklenen oldu: Sportif Direktör Mario Branco ile yollar ayrıldı
Begüm Özkaynak

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımı sportif direktörü Mario Branco ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"14 Haziran 2022 tarihinde Futbol Operasyonu Direktörü olarak Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesine katılan, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren ise sportif direktörlük görevini üstlenen Sayın Mario Branco ile yollarımız ayrılmıştır.

Sayın Branco, görev süresi boyunca 2023–2024 ve 2024–2025 sezonlarında Futbol A Takımımızın kadro planlamasından transfer süreçlerine, sezon içi organizasyonların yönetiminden teknik yapının şekillendirilmesine kadar birçok alanda futbol şubemize önemli katkılarda bulunmuştur. Kendisine kulübümüze sunduğu hizmetler için teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz."

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Anahtar Kelimeler:
Teknik kadro ayrılık fenerbahçe
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