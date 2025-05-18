Fenerbahçe resmen seçime gidiyor! Ali Koç, seçim tarihini açıklayarak duyurdu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç, eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldıklarını duyurdu.

"14 YILDA TEK BİR ŞAMPİYONLUĞUMUZUN OLMASI..."

"İstediğimiz hedefe ulaşamadığımız bir süreci geride bırakıyoruz. Bunun sorumluluğu da bizlere aittir. Bununla birlikte unutulmamalıdır ki. 14 yılda tek bir şampiyonluğumuzun olması sorunun sadece isimler ve yönetimlerle sınırlı olmadığını göstermektedir."

"GENEL KURULU EYLÜL AYINDA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

İmza verenlerin içerisinde Fenerbahçe'ye gerçekten kayıtsız, şartsız tutkuyla bağlı üyelerimiz olduğunu gayet iyi biliyoruz. Öte yandan değerlerimizi hiçe sayarak Fenerbahçe'den önce kendi menfaatlerini düşünenlerin olduğunu camiamızın bilmesini istiyorum. İmzalar toplandığı takdirde en erken seçime gidiş süresi 7-8 haftadır. Bu süreç yeni sezonun tam başlangıcına denk gelmemektedir. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmeler neticesinde olağanüstü genel kurulu eylül ayında gerçekleştireceğiz."