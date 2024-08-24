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Fenerbahçe, Rize deplasmanında! Tek eksik... Fred geri döndü!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
24.08.2024 14:16
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Geçtiğimiz hafta Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak puan kaybeden Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Rakibiyle tarihinde 45. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, rakibiyle 45. kez puan mücadelesine çıkacak.

Fenerbahçe, iki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 44 lig maçında 29 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor, sarı-lacivertli rakibi karşısında 7 maç sonunda sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

İstanbul temsilcisi, Rize ekibi karşısında 44 maçta 97 gol sevinci yaşarken yediği 43 gol sonrası da topu başlama noktasına taşıdı.

RİZE'DEKİ MAÇLAR

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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile ligde bugüne kadar deplasmanda 22 maç oynadı.

Rize'deki 12 maçta 5'er mağlubiyet ve beraberlik alan sarı-lacivertliler, rakibine 47 gol attı.

Çaykur Rizespor ise Fenerbahçe ile sahasında oynadığı maçlarda taraftarına 25 gol sevinci yaşattı.

FRED'İN SAKATLIĞI GEÇTİ

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Fenerbahçe'nin önemli oyuncularından Fred Rodrigues, takıma döndü.

Uzun süreli sakatlığı nedeniyle önemli maçlar kaçıran tecrübeli orta saha, son dönemde takımla çalıştı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda Fred'in yanı sahadaki yerini alması bekleniyor.

TEK EKSİK MERT HAKAN

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Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesinde tek eksik Mert Hakan Yandaş olacak.

Geçtiğimiz sezondan cezası bulunan Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

İrfan Can Eğribayat'ın ise 3 maçlık cezası Göztepe deplasmanında son bulmuştu.

FARKLI GALİBİYETLER

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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1986-87 sezonunda İstanbul'da ve 2021-22 sezonunda deplasmanda 6-0'lık skorlarla aldı.

Çaykur Rizespor ise 2018-19 sezonunun ilk yarısında sahasındaki maçı 3-0 kazanarak sarı-lacivertli rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini elde etti.

Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin ev sahibi olduğu mücadele de sarı-lacivertli takımın 5-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

SON 11 MAÇTA BERABERLİK ÇIKMADI

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Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor arasında ligde oynanan son 11 karşılaşmada Fenerbahçe 10 kez galip gelirken, 1 maçı da Çaykur Rizespor kazandı.

Sarı-lacivertli takım bu maçlarda rakip filelere 31 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak Çaykur Rizespor-Fenerbahçe müsabakası, yarın saat 21.45'te başlayacak.

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Süper Lig José Mourinho Mert Hakan Yandaş fenerbahçe fred rizespor
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