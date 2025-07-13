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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Rizespor'dan ayrılan kaleci Tarık Çetin'i transfer etti!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe altyapısından yetişen kaleci Tarık Çetin'i resmen açıkladı. Son olarak Çaykur Rizespor forması giyen tecrübeli eldiven ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Fenerbahçe, Rizespor'dan ayrılan kaleci Tarık Çetin'i transfer etti!
Burak Kavuncu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe kaleci transferi için beklenen açıklamayı yaptı. Sarı lacivertliler altyapısından yetişen Tarık Çetin'i resmen bildirdi. Kulüp resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı...

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

SON DAKİKA: Fenerbahçe, Rizespor dan ayrılan kaleci Tarık Çetin i transfer etti! 1

"Kulübümüz, Fenerbahçe Futbol Akademisi’nde yetişen kaleci Tarık Çetin’le anlaşma sağladı.

28 yaşındaki file bekçisi, kendisini bir yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Tarık Çetin’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı-Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

AVRUPA KUPALARINDA +1 HAKKI

SON DAKİKA: Fenerbahçe, Rizespor dan ayrılan kaleci Tarık Çetin i transfer etti! 2

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho, yabancı kaleci transferi olmaz ise İrfan Can Eğribayat'ı birinci kaleci olarak düşünüyor. Yeni transfer edilen Tarık Çetin ise altyapıdan yetişmesi sebebiyle Fenerbahçe’ye Avrupa kupalarında kadroya ekstra bir oyuncu ekleme hakkı kazandıracak.

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