Fenerbahçe Rizespor kadrosunu açıkladı! 4 isim maç kadrosunda yok!

Süper Lig devi Fenerbahçe Pazar günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçına hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler bu önemli maç öncesi kamp kadrosunu açıklarken, teknik direktör Tedesco 4 ismi kadroya almadı.

4 İSİM YOK!

Fenerbahçe’de teknik direktör Tedesco kadroyu belirledi. Genç hoca Çağlar Söyüncü, Nelson Semedo, Sebastian Szymanski ve Edson Alvarez Çaykur Rizespor maç kadrosunda yer almadı.

SAĞ DİZDE GERİLME!

Geçtiğimiz hafta Milli maçta İspanya ile karşılaşan Türk milli takımında forma giyen Çağlar Söyüncü, sağ dizindeki gerilme sebebiyle Rize’ye götürülmedi. Sakatlığının ciddi bir durum olmadığı öğrenilen oyuncunun sarı-lacivertli teknik heyet tarafından kadroya alınmadığı belirtildi.

İŞTE KAMP KADROSU

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı!