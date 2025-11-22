SPOR

Fenerbahçe Rizespor kadrosunu açıkladı! 4 isim maç kadrosunda yok!

Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olurken, sarı-lacivertliler kamp kadrosunu açıkladı. Teknik direktör Domenico Tedesco zorlu geçmesi beklenen maç öncesi 4 ismi kadroya almadı. | Fenerbahçe Haberleri

Fenerbahçe Rizespor kadrosunu açıkladı! 4 isim maç kadrosunda yok!
Burak Kavuncu

Süper Lig devi Fenerbahçe Pazar günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçına hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler bu önemli maç öncesi kamp kadrosunu açıklarken, teknik direktör Tedesco 4 ismi kadroya almadı.

4 İSİM YOK!

Fenerbahçe Rizespor kadrosunu açıkladı! 4 isim maç kadrosunda yok! 1

Fenerbahçe’de teknik direktör Tedesco kadroyu belirledi. Genç hoca Çağlar Söyüncü, Nelson Semedo, Sebastian Szymanski ve Edson Alvarez Çaykur Rizespor maç kadrosunda yer almadı.

SAĞ DİZDE GERİLME!

Fenerbahçe Rizespor kadrosunu açıkladı! 4 isim maç kadrosunda yok! 2

Geçtiğimiz hafta Milli maçta İspanya ile karşılaşan Türk milli takımında forma giyen Çağlar Söyüncü, sağ dizindeki gerilme sebebiyle Rize’ye götürülmedi. Sakatlığının ciddi bir durum olmadığı öğrenilen oyuncunun sarı-lacivertli teknik heyet tarafından kadroya alınmadığı belirtildi.

İŞTE KAMP KADROSU

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Canlı Skor

