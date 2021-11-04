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  4. Fenerbahçe -Royal Antwerp maç özeti: Antwerp 0-3 Fenerbahçe

Fenerbahçe -Royal Antwerp maç özeti: Antwerp 0-3 Fenerbahçe

04.11.2021 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile Royal Antwerp 4 Kasım 2021 Perşembe günü 23.00'da karşı karşıya geldi. Royal Antwerp'i 3-0 skor ile mağlup eden Fenerbahçe sahadan galip ayrıldı. Söz konusu maç Exxen ve CBC Sport üzerinden canlı takip edildi. İşte Fenerbahçe -Royal Antwerp maç özeti!

Fenerbahçe -Royal Antwerp maç özeti: Antwerp 0-3 Fenerbahçe

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Royal Antwerp- Fenerbahçe maçı sona erdi. Maç sonucunda Fenerbahçe sahadan 3 gol ile ayrılırken Royal Antwerp maçta hiçbir gol bulamadı. Fenerbahçe maça 'tamam ya da devam' parolasıyla çıkmıştı. İşte Fenerbahçe -Royal Antwerp maç özeti!

ANTWERP - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Belçika ekibi Royal Antwerp ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Bosuilstadion'da gerçekleşen mücadelede temsilcimiz Fenerbahçe 3-0'lık skorla galip geldi. Fenerbahçe 3-0'lık skor ile 3 puanı kazandı.

Maçın 8. dakikasında Mert Hakan Yandaş ilk golü attı. Maçın 16. dakikasına gelindiğinde 2. golü atan futbolcu Max Meyer oldu. 29. dakikada ise Mergim Berisha 3. golü takımına kazandırdı. Böylelikle Fenerbahçe'nin puanı 5'e yükseldi. Antwerp ise 1 puanda kaldı.

GRUPTA PUAN DURUMU

10 - Eintracht Frankfurt
6 - Olympiakos
5 - Fenerbahçe
1 - Antwerp

Fenerbahçe -Royal Antwerp maç özeti: Antwerp 0-3 Fenerbahçe

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Exxen
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