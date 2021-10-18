Fenerbahçe Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe’nin UEFA maçı hangi kanalda?

2 maçta 2 mağlubiyet alarak 0 puanla grupta dördüncü sırada yer alan Belçika Ligi ekiplerinden Royal Antwerp ile Fenerbahçe arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, Türk futbol severler tarafından yakından takip edilecek. Ligde son olarak Trabzonspor’a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, Royal Antwerp karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.

FENERBAHÇE ROYAL ANTWERP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Fenerbahçe, Belçika Ligi ekiplerinden Royal Antwerp ile 21 Ekim 2021 Perşembe günü saat 19:45'te karşı karşıya gelecek. Mücadele, Exxen platformunda yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Eintracht Franfurt ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Yunan ekibi Olympiakos'a kendi evinde 3-0 yenilerek, D Grubunda oynadığı 2 maçın ardından 1 puanla 3. sırada yer alıyor.

Royal Antwerp ile Olympiakos'a deplasmanda 2-1, Eintracht Frankfurt'a da kendi evinde 1-0 yenilerek, henüz puanla tanışamadı ve grupta son sırada yer aldı.

FENERBAHÇE, ROYAL ANTWERP MAÇI ÖNCESİ YARA ALDI

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 9. haftada oynadıkları ve 1-0 öne geçtikleri Trabzonspor maçından 3-1 mağlup ayrılarak ağır yara aldı. Kanarya, bordo-mavililere hem maçı hem de liderliği kaptırdı.

Fenerbahçe, bu mağlubiyetle 19 puanda 2. sıraya geriledi.

ROYAL ANTWERP DE KAYIP

Belçika Birinci Futbol Ligi'nde oynanan mücadelede Royal Antwerp, deplasmanda Zulte Waregem’le oynadıkları maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.



