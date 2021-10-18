SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe’nin UEFA maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe’nin UEFA maçı hangi kanalda?

18.10.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde D Grubunda yarışan temsilcimiz Fenerbahçe, Royal Antwerp'i konuk edecek. İki maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak henüz galibiyete tanışamayan Fenerbahçe, Royal Antwerp'i kendi evinde yenerek 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe’nin UEFA maçı hangi kanalda?

2 maçta 2 mağlubiyet alarak 0 puanla grupta dördüncü sırada yer alan Belçika Ligi ekiplerinden Royal Antwerp ile Fenerbahçe arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, Türk futbol severler tarafından yakından takip edilecek. Ligde son olarak Trabzonspor’a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, Royal Antwerp karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.

FENERBAHÇE ROYAL ANTWERP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Fenerbahçe, Belçika Ligi ekiplerinden Royal Antwerp ile 21 Ekim 2021 Perşembe günü saat 19:45'te karşı karşıya gelecek. Mücadele, Exxen platformunda yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Eintracht Franfurt ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Yunan ekibi Olympiakos'a kendi evinde 3-0 yenilerek, D Grubunda oynadığı 2 maçın ardından 1 puanla 3. sırada yer alıyor.

Royal Antwerp ile Olympiakos'a deplasmanda 2-1, Eintracht Frankfurt'a da kendi evinde 1-0 yenilerek, henüz puanla tanışamadı ve grupta son sırada yer aldı.

FENERBAHÇE, ROYAL ANTWERP MAÇI ÖNCESİ YARA ALDI

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 9. haftada oynadıkları ve 1-0 öne geçtikleri Trabzonspor maçından 3-1 mağlup ayrılarak ağır yara aldı. Kanarya, bordo-mavililere hem maçı hem de liderliği kaptırdı.

Fenerbahçe, bu mağlubiyetle 19 puanda 2. sıraya geriledi.

ROYAL ANTWERP DE KAYIP

Belçika Birinci Futbol Ligi'nde oynanan mücadelede Royal Antwerp, deplasmanda Zulte Waregem’le oynadıkları maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en iyi fakültelerinden birinde doktora yaptı, köyüne dönüp tarıma başladıDünyanın en iyi fakültelerinden birinde doktora yaptı, köyüne dönüp tarıma başladı
PARTNERSevgilisinin önünde diz çöktü!Sevgilisinin önünde diz çöktü!
Kural tanımaz bir hakem gördükKural tanımaz bir hakem gördük
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kavga açıklaması! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" diyor

Kavga açıklaması! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" diyor

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor! 30 yıllık araca fiyat biçemiyor

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor! 30 yıllık araca fiyat biçemiyor

Ben olsam çekerim takımı

Ben olsam çekerim takımı

G.Saray taraftarından rica ediyorum

G.Saray taraftarından rica ediyorum

Kural tanımaz bir hakem gördük

Kural tanımaz bir hakem gördük

Flaş Galatasaray sözleri: Şampiyon yapar

Flaş Galatasaray sözleri: Şampiyon yapar

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Volkan Demirel'e canlı yayında uyarı geldi

Volkan Demirel'e canlı yayında uyarı geldi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Lille'den 1 Türk eksiliyor!

Lille'den 1 Türk eksiliyor!

105.199.398,56 TL! Servetini döktü

105.199.398,56 TL! Servetini döktü

Halil Umut Meler'in yönettiği maç tarihe geçti

Halil Umut Meler'in yönettiği maç tarihe geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.