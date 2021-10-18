Fenerbahçe Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe’nin UEFA maçı hangi kanalda?

2 maçta 2 mağlubiyet alarak 0 puanla grupta dördüncü sırada yer alan Belçika Ligi ekiplerinden Royal Antwerp ile Fenerbahçe arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, Türk futbol severler tarafından yakından takip edilecek. Ligde son olarak Trabzonspor’a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, Royal Antwerp karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Fenerbahçe, Belçika Ligi ekiplerinden Royal Antwerp ile 21 Ekim 2021 Perşembe günü saat 19:45'te karşı karşıya gelecek. Mücadele, Exxen platformunda yayınlanacak.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Eintracht Franfurt ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Yunan ekibi Olympiakos'a kendi evinde 3-0 yenilerek, D Grubunda oynadığı 2 maçın ardından 1 puanla 3. sırada yer alıyor.
Royal Antwerp ile Olympiakos'a deplasmanda 2-1, Eintracht Frankfurt'a da kendi evinde 1-0 yenilerek, henüz puanla tanışamadı ve grupta son sırada yer aldı.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 9. haftada oynadıkları ve 1-0 öne geçtikleri Trabzonspor maçından 3-1 mağlup ayrılarak ağır yara aldı. Kanarya, bordo-mavililere hem maçı hem de liderliği kaptırdı.
Fenerbahçe, bu mağlubiyetle 19 puanda 2. sıraya geriledi.
Belçika Birinci Futbol Ligi'nde oynanan mücadelede Royal Antwerp, deplasmanda Zulte Waregem’le oynadıkları maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.
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