Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 27 yıl sonra bir ilk yaşadı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord’u konuk etti. Rotterdam’da oynanan ilk maçta rakibine 2-1 mağlup olarak sahaya çıkan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde 5 golle turladı. Kanarya’ya galibiyeti getiren goller Archie Brown, Jhon Duran, Fred, Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca’dan geldi.

27 YIL SONRA BİR İLK YAŞANDI

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 1998/99'dan (vs Göteborg, UEFA Kupası ön eleme) bu yana ilk maçını kaybettiği çift ayaklı eleme turunda ilk kez tur atladı.

BENFICA-NICE MAÇININ GALİBİ

Jose Mourinho’nun öğrencileri play-off turunda Benfica - Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bu turda müsabakalar 19/20 Ağustos ve 26/27 Ağustos tarihlerinde oynanacak.