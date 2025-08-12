SPOR

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 27 yıl sonra bir ilk yaşadı!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Feyenoord’u 5-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 1998/99'dan (vs Göteborg, UEFA Kupası ön eleme) bu yana ilk maçını kaybettiği çift ayaklı eleme turunda ilk kez tur atladı.

Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord’u konuk etti. Rotterdam’da oynanan ilk maçta rakibine 2-1 mağlup olarak sahaya çıkan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde 5 golle turladı. Kanarya’ya galibiyeti getiren goller Archie Brown, Jhon Duran, Fred, Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca’dan geldi.

27 YIL SONRA BİR İLK YAŞANDI

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi nde 27 yıl sonra bir ilk yaşadı! 1

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 1998/99'dan (vs Göteborg, UEFA Kupası ön eleme) bu yana ilk maçını kaybettiği çift ayaklı eleme turunda ilk kez tur atladı.

BENFICA-NICE MAÇININ GALİBİ

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi nde 27 yıl sonra bir ilk yaşadı! 2

Jose Mourinho’nun öğrencileri play-off turunda Benfica - Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bu turda müsabakalar 19/20 Ağustos ve 26/27 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

