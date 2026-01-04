Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi beklenmedik sakatlık! 10-12 hafta yok

Samsunspor, Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesi önemli bir sakatlık haberiyle sarsıldı. Kırmızı-beyazlı ekipte Emre Kılınç’ın sağ baldırında ciddi bir kas yaralanması tespit edildi.

ANTRENMANDA SAKATLANDI

Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, tecrübeli futbolcu Süper Kupa hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda sakatlandı. Yapılan muayene ve görüntüleme sonuçlarında evre 3 kas yaralanmasının yanı sıra aponevrozda bütünlük kaybı ve kanama saptandı. Bu bulgular doğrultusunda Emre Kılınç’ın sahalardan yaklaşık 10-12 hafta uzak kalması bekleniyor.

Samsunspor sağlık ekibinin oyuncunun tedavisine vakit kaybetmeden başladığı belirtilirken, kulüp Emre Kılınç’a geçmiş olsun dileklerini ileterek en kısa sürede takıma dönmesini temenni etti.

Öte yandan Samsunspor ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getirecek Turkcell Süper Kupa yarı final mücadelesi, 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadı’nda oynanacak.