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Fenerbahçe Şanlıurfaspor'dan Ogundu'yu transfer mi etti? İddiası gündem olmuştu: Açıklama geldi

Geçtiğimiz günlerde futbol yorumcusu Emre Bol, Fenerbahçe'nin Şanlıurfaspor'un golcüsü Uchende Ogundu'yu transfer ettiği iddiasında bulunmuştu. Bol ayrıca Fenerbahçe'nin bu transferi 'Korkudan' açıklayamadığını da iddialarının arasına eklemişti. Şanlıurfaspor'dan çarpıcı iddialar hakkında resmi açıklama geldi. İşte haberin detayları!

Fenerbahçe Şanlıurfaspor'dan Ogundu'yu transfer mi etti? İddiası gündem olmuştu: Açıklama geldi
Doğukan Akbayır

Youtube SkySpor'da konuşan Emre Bol, programda “Fenerbahçe, Şanlıurfaspor'un siyahi golcüsü Uchende Ogundu’yu transfer etmiş. Korkudan açıklayamıyorlar! Adam da Osimhen'i almak için uğraşıyor. Ben nasıl çıldırmayayım ya!” ifadelerini kullanmıştı. Bol'un açıklamasının ardından gözler Şanlıurfaspor'a çevrilmişti. Kulüpten resmi açıklama geldi.

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ŞANLIURFASPOR'DAN YALANLAMA

Şanlıurfaspor Basın Sözcüsü ve Mali İşler Sorumlusu Mustafa Kemal Polat, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti:

"Son günlerde bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında, futbolcumuz Uchenna Ogundu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddialar asılsız olup, kulübümüz ile oyuncumuz arasında bu yönde herhangi bir resmi gelişme bulunmamaktadır.

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'RESMİ KANALLARI TAKİP EDİN' MESAJI

Kamuoyunun, bu tür spekülatif ve doğruluğu teyit edilmemiş haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz. Kulübümüzle ilgili bir transfer gelişmesi yaşanması durumunda, gerekli bilgilendirme yalnızca kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla yapılacaktır."

Kaynak: Onedio

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Anahtar Kelimeler:
transfer Şanlıurfaspor fenerbahçe
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