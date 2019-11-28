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Fenerbahçe savunmada sınıfta kaldı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.11.2019 11:48 | Son Güncelleme

Süper Lig’de bu sezona etkili başlayan ancak savunmada sorunlar yaşayan Fenerbahçe, toplamda 1523 defansif aksiyonla 18. sırada yer aldı.

Fenerbahçe savunmada sınıfta kaldı

Fenerbahçe, Süper Lig’de geride kalan 12 haftada savunma sıkıntısı yaşıyor. Sarı-lacivertli ekip bu sezon 12 karşılaşmada kalesinde 12 gol görürken defansif aksiyonlarda ise ligin son sırasında yer aldı.

Fenerbahçe, oynadığı müsabakalarda 401 kez araya girme ve 317 kez kendi sahasında yapılan top kaybı ile bu alanlarda en altta bulunurken, 1059 başarılı defansif aksiyon ile de 17. sırada kendine yer buldu.

Fenerbahçe, Süper Lig’de defansif verilerin yanı sıra birebir performanslarda da etkisiz durumda. Kanarya, 404 kez hava topu müdahalesi ile 16., 718 kez defanstaki iki mücadele kazanmasıyla da Süper Lig takımları arasında 14. sırada yer aldı.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hasanali 7 yıldır orta yapmayı öğrenemedi..becerisi canerin yarısı kadar değil..zanka çok ağır..isla ve serdar idare eder..altay 1-2 yl sonra ancak iyi olur..sola umut meraş gibi iyi birinin alınması şart..
hasan Ali zanka serdar dirar fazlası ile yeterli.. Fenerbahçe kanatları çok vasat. artık moses ya da Rodriguez i kes ve ferdiyi koy.. Ve bir tane fırtına gibi bir kanat alın...
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