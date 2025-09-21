Fenerbahçe seçimlerinde ilginç olay! Oy pusulasına ismini yazmayı unuttular

Fenerbahçe'de tarihi seçim günü geldi çattı. Sarı-lacivertlilerde olağanüstü genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran yarışıyor. Seçimde çok ilginç bir olay meydana gelerek bir üyenin pusulada isminin olmadığı ortaya çıktı.
Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Özgür Peker'in isminin pusulada bulunmadığı ortaya çıktı.
Peker'in adı listede olmasına rağmen, hazırlanan resmi oy pusulalarında yazılmadığı fark edildi.
Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:
Acar Sertaç Komsuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık Eren, Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt Korkut, Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rifat Perahya ve Selma Altay Rodopman.
