SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe seçimlerinde ilginç olay! Oy pusulasına ismini yazmayı unuttular

Fenerbahçe'de bugün gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda, Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan Özgür Peker'in adı pusulada yer almadı.

Fenerbahçe seçimlerinde ilginç olay! Oy pusulasına ismini yazmayı unuttular
Emre Şen

Fenerbahçe'de tarihi seçim günü geldi çattı. Sarı-lacivertlilerde olağanüstü genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran yarışıyor. Seçimde çok ilginç bir olay meydana gelerek bir üyenin pusulada isminin olmadığı ortaya çıktı.

ÖZGÜR PEKER'İN İSMİ UNUTULDU

Fenerbahçe seçimlerinde ilginç olay! Oy pusulasına ismini yazmayı unuttular 1

Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Özgür Peker'in isminin pusulada bulunmadığı ortaya çıktı.

Peker'in adı listede olmasına rağmen, hazırlanan resmi oy pusulalarında yazılmadığı fark edildi.

Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

Acar Sertaç Komsuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık Eren, Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt Korkut, Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rifat Perahya ve Selma Altay Rodopman.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Kasımpaşa Kasımpaşa
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sadettin Saran, kamera karşısına geçti, söyleyeceği cümleyi unuttu... "Ne diyecektik la biz?"Sadettin Saran, kamera karşısına geçti, söyleyeceği cümleyi unuttu... "Ne diyecektik la biz?"
Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak? Ali Koç mu Sadettin Saran mı? Oy verme işlemi ve tüm detaylar burada...Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak? Ali Koç mu Sadettin Saran mı? Oy verme işlemi ve tüm detaylar burada...
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.