Fenerbahçe Şener Özbayraklı ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sağ beki Şener Özbayraklı ile yeniden anlaştı

BiP Spor'un haberine göre, Fenerbahçe yönetimi sözleşmesi bitecek olan Şener Özbayraklı'ya yeni kontrat önerdi ve prensip anlaşmasına varıldı

İsmi Tolgay Arslan ile takasta geçen ancak Beşiktaş yönetimi ile yıllık ücret konusunda anlaşamayan Şener Özbayraklı böylelikle sarı lacivertlilerle yeniden sözleşme imzalayacak.

Yıllık 1.5 milyon euro kazanan Şener'in yine bu sözleşme üzerinden imza atması bekleniyor

Sarı lacivertliler, Şener'i 2015'te Bursaspor'dan 5 milyon TL'lik sözleşme fesih bedelini ödeyerek transfer etmişti. Fenerbahçe'de 109 maça çıkan Şener, 5 gol atıp 14 de asist yapma başarısı gösterdi.

