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Fenerbahçe, Serdar Dursun'u transfer etmek istiyor

03.05.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Bundesliga 2'de Darmstadt 98 formasıyla harikalar yaratan ve gol krallığını Simon Terodde ile paylaşan Serdar Dursun için Terodde'nin takımı Hamburg'un devreye girdiği fakat oyuncuyla Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçe, Serdar Dursun'u transfer etmek istiyor

Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına da başlamış durumda. Fenerbahçe için daha önce de gündeme gelen Darmstadt'ın başarılı golcüsü Serdar Dursun'un ismi geçmekte.

Alman basınından Mopo'nun haberine göre Hamburg, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen golcüsü Simon Terodde'nin boşluğunu Serdar Dursun ile doldurmak istiyor. Fakat haberde oyuncuya Almanya içinden ve yurt dışından başka teklifler olduğu da belirtilirken bu teklifler arasında ismi geçen tek kulüp olarak Fenerbahçe aktarılıyor.

Bu sezon Almanya Bundesliga 2'de Darmstadt 98 formasıyla 30 maça çıkan Serdar Dursun, 21 gol atmayı başardı. Hamburg'un takımdan ayrılması beklenen golcüsü Simon Terodde'nin de 21 golü var ve iki isim gol krallığı yarışında da zirvede yer alıyorlar.

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transfer Bundesliga Fenerbahçe Futbol Kulübü
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