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Fenerbahçe serisini Beşiktaş karşısında da sürdürmek istiyor! En çok puan alan, en çok gol atan

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
06.12.2024 16:19
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Fenerbahçe, Süper Lig'de 7 Kasım Cumartesi günü oynayacağı Beşiktaş derbisinde 26 maçlık deplasmanda kaybetmeme serisini sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe serisini Beşiktaş karşısında da sürdürmek istiyor! En çok puan alan, en çok gol atan

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, 7 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, bu maç öncesi oynadığı 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 1 mağlubiyet yaşadı. Jose Mourinho'nun öğrencileri üst üste 5 maçta galibiyet elde etti. Geçtiğimiz sezon dış sahada kaybetmeyen Kanarya, bu sezon da seriye devam etti. Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 26 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik alırken, yenilgi yüzü görmedi.

DEPLASMANDA EN ÇOK PUAN ALAN, EN ÇOK GOL ATAN TAKIM

10-Kayserispor

Sarı-lacivertliler, bu sezon dış sahada 7 maça çıktı. Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor ve Kayserispor karşısında galibiyet elde eden Kanarya, Göztepe ve Samsunspor ile de 2-2'lik skorlarla berabere kaldı. Dış sahada 22 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 8 gol gördü. Bu alanda 17 puanla zirvede yer alan Mourinho'nun öğrencileri, bir maçı 6, bir maçı da 5 golle kazandı.

DJIKU VE SAMET SINIRDA

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Fenerbahçe'de bu sezon ligde 10 maça çıkan ve Gaziantep FK mücadelesinde yedek oturan Alexander Djiku, derbi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mourinho'nun son 3 lig maçında 11'de görev verdiği milli futbolcu Samet Akaydin da bu karşılaşmalarda sarı kart görerek sınıra geldi.
Bu futbolcular, Beşiktaş karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Başakşehir maçında takımı yalnız bırakacak.

Anahtar Kelimeler:
José Mourinho beşiktaş fenerbahçe
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