SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman oynanacak, hangi tarihte? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonucunda Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla oldu!

Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman oynanacak, hangi tarihte? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonucunda Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla oldu!

24.02.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Sevilla maçının ne zaman oynanacağı, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonrası merak konusu oldu. Sporseverler internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Sevilla maçı hangi tarihte?

Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman oynanacak, hangi tarihte? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonucunda Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla oldu!

Fenerbahçe Sevilla maçının tarihi UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonrası sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Son dakika haberinin ardından birçok kişi arama motorlarında, "Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Sevilla maçı hangi tarihte?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte detaylar...

FENERBAHÇE SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Sevilla oldu.

Fenerbahçe ile Sevilla arasındaki ilk karşılaşma 9 Mart'ta deplasmanda oynanacak.

Rövanş maçı ise 16 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleşmeleri şu şekilde:

Sevilla (İspanya) - Fenerbahçe (Türkiye)
Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)
Juventus (İtalya) - Freiburg (Almanya)
Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)
Sporting Lizbon (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)
Manchester United (İngiltere) - Real Betis (İspanya)
Roma (İtalya) - Real Sociedad (İspanya)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda)

AVRUPA LİGİ FİNALİ NEREDE VE NE ZAMAN?

puskas-arena-playground-panorama-scaled

Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sevilla ile eşleşen Fenerbahçe, akıllara 2008 yılını getirdi!Sevilla ile eşleşen Fenerbahçe, akıllara 2008 yılını getirdi!
Beşiktaş'tan kaçarak gitmişti! Şimdi bin pişman... Takımda istenmiyorBeşiktaş'tan kaçarak gitmişti! Şimdi bin pişman... Takımda istenmiyor
Tam 57 yıl sonra bir ilk! Tarihi skor! ''Utanıyorum''Tam 57 yıl sonra bir ilk! Tarihi skor! ''Utanıyorum''
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi son dakika fenerbahçe sevilla uefa avrupa ligi kura çekimi maçı maçın da,

En Çok Okunan Haberler

İnşaatlar durduruldu! Valilik duyurdu

İnşaatlar durduruldu! Valilik duyurdu

Petrolde kan kaybı! Akaryakıta bir indirim daha...

Petrolde kan kaybı! Akaryakıta bir indirim daha...

Ebrar Karakurt'un maaşı dudak uçuklattı!

Ebrar Karakurt'un maaşı dudak uçuklattı!

Ülke puanı sıralamasında önümüzde kimse kalmadı!

Ülke puanı sıralamasında önümüzde kimse kalmadı!

Basın toplantısında gergin anlar! Abdullah Avcı'dan İsviçreli gazeteciye flaş yanıt...

Basın toplantısında gergin anlar! Abdullah Avcı'dan İsviçreli gazeteciye flaş yanıt...

Verdiği kararlar ülke gündemine oturdu

Verdiği kararlar ülke gündemine oturdu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.