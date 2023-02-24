Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman oynanacak, hangi tarihte? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonucunda Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla oldu!

Fenerbahçe Sevilla maçının tarihi UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonrası sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Son dakika haberinin ardından birçok kişi arama motorlarında, "Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Sevilla maçı hangi tarihte?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte detaylar...

FENERBAHÇE SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Sevilla oldu.

Fenerbahçe ile Sevilla arasındaki ilk karşılaşma 9 Mart'ta deplasmanda oynanacak.

Rövanş maçı ise 16 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleşmeleri şu şekilde:

Sevilla (İspanya) - Fenerbahçe (Türkiye)

Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

Juventus (İtalya) - Freiburg (Almanya)

Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)

Sporting Lizbon (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

Manchester United (İngiltere) - Real Betis (İspanya)

Roma (İtalya) - Real Sociedad (İspanya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda)

AVRUPA LİGİ FİNALİ NEREDE VE NE ZAMAN?

Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

