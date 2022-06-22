Fenerbahçe Shkupi maçı saat kaçta? Fenerbahçe Shkupi hazırlık maçı hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgisi!

Fenerbahçe Shkupi maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında sahasında Makedonya ekibi FK Shkupi'yi konuk edecek. Peki Fenerbahçe Shkupi maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maça ilişkin detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE SHKUPİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Shkupi maçı 22 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 18.00'de oynanacak.

FENERBAHÇE SHKUPİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Shkupi maçı Fenerbahçe'nin YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

SHKUPİ HAKKINDA

Kuzey Makedonya takımıdır. Bu yıl ilk defa Makedonya liginde şampiyon oldular. Şampiyonlar Ligi 1. Eleme turuna katılmaya hak kazanan Shkupi, 17 Hazirandan beri Samandıra'da kamp yapmakta. Fenerbahçe ile hazırlık maçına çıkacaklar. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

