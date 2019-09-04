Fenerbahçe: Şike, delil, örgüt yok, kumpas var

Sarı-lacivertli kulüp, resmi sitesinden Ergenekon Davası gerekçeli kararıyla ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Bir kez daha tescillendi; şike, delil, örgüt yok 'kumpas' var!" ifadelerine yer verildi.

İşte Fenerbahçe'nin "BİR KEZ DAHA TESCİLLENDİ; Şike, Delil, Örgüt Yok "Kumpas" Var!" başlıklı açıklaması:

"3 Temmuz 2011'de; ülkemizin hukuk, adalet, polis teşkilatı, medya başta olmak üzere tüm damarlarına sızmış Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından devletin tüm imkanları kullanılarak kulübümüze, önceki başkanımız Aziz Yıldırım ve yöneticilerimize kurulan kumpas tüm kamuoyunun malumudur.

3 Temmuz yaşandığı an itibariyle tavrını ortaya koyan, dik duruşuyla inandığı değerleri ve gerçekleri asla ve asla bu kumpasa, bu kurguya, bu yalana ve terör örgütüne teslim etmeyen Fenerbahçe Spor Kulübü, başkanı, yönetimi ve camiası; tam 8 yıldır hukuk mücadelesini sürdürmektedir.

Bu mücadele kimi zaman Fetö mensubu polislere, emniyet müdürlerine, kimi zaman Fetö mensubu hakim, savcılara ve itirafçılara kimi zaman Fetö medya mensuplarına karşı verilmiş ancak bir gerçek hiç değişmemiştir: Fenerbahçe bu operasyonun "kumpas" olduğunu ilk gün haykırdığı gibi üzerinden geçen 8 yılda da aynı inançla haykırmıştır ve haykırmaya devam edecektir.