Fenerbahçe, Sime Vrsaljko ile görüşmelere başladı iddiası

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Vitor Pereira'nın gelmesinin ardından gözler yapılacak transferlere çevrildi. Sarı-lacivertliler şu ana kadar Serdar Dursun ve Steven Caulker ile iki futbolcuya imza attırdı.

GÖKHAN GÖNÜL'ÜN YERİNE ARAYIŞ VAR

Kanarya’nın takviye yapmak istediği bölgelerden biri de sağ bek. Gökhan Gönül'ün sözleşme uzatma opsiyonunu kullanmama kararı alan Fenerbahçe'de bu pozisyon için arayışlar sürüyor. Sağ bek için elde Nazım Sangare ile zaman zaman bu bölgede görev alan Ozan Tufan var.

İTALYAN GAZETECİDEN VRSALJKO İDDİASI

İtalyan gazeteci Nico Schira, sarı-lacivertlilerin Sime Vrsaljko'nun peşinde olduğunu duyurdu. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan ünlü muhabir, "Vrsaljko bu yaz Atletico Madrid'den ayrılabilir. Fenerbahçe Hırvat beki ikna etmek için 3 yıllık sözleşme teklifi hazırladı. Görüşmeler başladı" diye yazdı.

"ATLETİCO MADRID BONSERVİS TALEP ETMEYEBİLİR"

La Liga şampiyonu Atletico Madrid'in, bir yıllık sözleşmesi kalan 29 yaşındaki futbolcusunu bedelsiz bırakabileceği ifade edildi. Ciddi bir sakatlık geçiren Vrsaljko'dan verim alamayan İspanyol devi oyuncunun maliyetinden kurtulmak için bu yola başvurabilir.

48 KEZ HIRVATİSTAN MİLLİ TAKIMI'NDA OYNADI

Daha önce Dinamo Zagreb, Genoa, Sasuolo ve Inter gibi takımların da formasını giyen Sime Vrsaljko önemli bir kariyere sahip. Ancak son dönem sakatlıklardan yakasını kurtaramayan Hırvat futbolcu ülkesinin milli takımında da 48 maçta görev yaptı.

(AJANSSPOR)

