SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe, Sime Vrsaljko ile görüşmelere başladı iddiası

Fenerbahçe, Sime Vrsaljko ile görüşmelere başladı iddiası

10.07.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağ bekte Gökhan Gönül ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Atletico Madrid'in Hırvat yıldızı Sime Vrsaljko ile görüşmelere başladı. İtalyan gazeteci Nico Schira, sarı-lacivertlilerin Sime Vrsaljko'nun peşinde olduğunu, "Vrsaljko bu yaz Atletico Madrid'den ayrılabilir. Fenerbahçe Hırvat beki ikna etmek için 3 yıllık sözleşme teklifi hazırladı. Görüşmeler başladı" ifadeleriyle duyurdu.

Fenerbahçe, Sime Vrsaljko ile görüşmelere başladı iddiası

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Vitor Pereira'nın gelmesinin ardından gözler yapılacak transferlere çevrildi. Sarı-lacivertliler şu ana kadar Serdar Dursun ve Steven Caulker ile iki futbolcuya imza attırdı.

GÖKHAN GÖNÜL'ÜN YERİNE ARAYIŞ VAR

Kanarya’nın takviye yapmak istediği bölgelerden biri de sağ bek. Gökhan Gönül'ün sözleşme uzatma opsiyonunu kullanmama kararı alan Fenerbahçe'de bu pozisyon için arayışlar sürüyor. Sağ bek için elde Nazım Sangare ile zaman zaman bu bölgede görev alan Ozan Tufan var.

19

İTALYAN GAZETECİDEN VRSALJKO İDDİASI

İtalyan gazeteci Nico Schira, sarı-lacivertlilerin Sime Vrsaljko'nun peşinde olduğunu duyurdu. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan ünlü muhabir, "Vrsaljko bu yaz Atletico Madrid'den ayrılabilir. Fenerbahçe Hırvat beki ikna etmek için 3 yıllık sözleşme teklifi hazırladı. Görüşmeler başladı" diye yazdı.

"ATLETİCO MADRID BONSERVİS TALEP ETMEYEBİLİR"

La Liga şampiyonu Atletico Madrid'in, bir yıllık sözleşmesi kalan 29 yaşındaki futbolcusunu bedelsiz bırakabileceği ifade edildi. Ciddi bir sakatlık geçiren Vrsaljko'dan verim alamayan İspanyol devi oyuncunun maliyetinden kurtulmak için bu yola başvurabilir.

48 KEZ HIRVATİSTAN MİLLİ TAKIMI'NDA OYNADI

Daha önce Dinamo Zagreb, Genoa, Sasuolo ve Inter gibi takımların da formasını giyen Sime Vrsaljko önemli bir kariyere sahip. Ancak son dönem sakatlıklardan yakasını kurtaramayan Hırvat futbolcu ülkesinin milli takımında da 48 maçta görev yaptı.

(AJANSSPOR)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Babasının istifa haberini duyurduBabasının istifa haberini duyurdu
PARTNERKalça güzelliği yarışmasının kazananı belli oldu!Kalça güzelliği yarışmasının kazananı belli oldu!
Rıdvan Dilmen futbola geri dönüyor!Rıdvan Dilmen futbola geri dönüyor!
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Atlético Madrid Gökhan Gönül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Beceriksiz yönetim forvet forvet forvet forvet

En Çok Okunan Haberler

Petek Dinçöz, estetikten tanınmaz halde!

Petek Dinçöz, estetikten tanınmaz halde!

Akılalmaz olay! 600 kişi linç etti

Akılalmaz olay! 600 kişi linç etti

THY'den 'Maaş Zammı' açıklaması

THY'den 'Maaş Zammı' açıklaması

500 TL bayram harçlığı verilecek mi? İşte cevabı!

500 TL bayram harçlığı verilecek mi? İşte cevabı!

Akbank CEO'su Hakan Binbaşgil'den ilk açıklama

Akbank CEO'su Hakan Binbaşgil'den ilk açıklama

Fiat Fiorino 2021 fiyat listesi yayınlandı!

Fiat Fiorino 2021 fiyat listesi yayınlandı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Galatasaray'dan bir transfer daha! Teklife evet dedi

Galatasaray'dan bir transfer daha! Teklife evet dedi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Balotelli resmen Adana Demirspor'da!

Balotelli resmen Adana Demirspor'da!

F.Bahçe'den Dzeko'ya inanılmaz teklif

F.Bahçe'den Dzeko'ya inanılmaz teklif

Balotelli Adana'ya değil, İstanbul'a geliyor

Balotelli Adana'ya değil, İstanbul'a geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.