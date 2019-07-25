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Fenerbahçe Simon Kjaer'i 2 yıllığına kiraladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.07.2019 16:44 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, Sevilla forması giyen eski oyuncusu Simon Kjaer'in transferini bitirdi. Kjaer'i 2 yıllığına kiralayan Fenerbahçe, Danimarkalı savunmacı için kiralama bedeli ödemeyecek.

Fenerbahçe Simon Kjaer'i 2 yıllığına kiraladı

Fenerbahçe’nin Kjaer’i 2 yıllığına kiralama bedeli ödemeden Sevilla’dan kiraladı.

Eşi ve ailesiyle uzun süredir İstanbul’da tatilde olan Kjaer ile anlaşma sağlandı. Fenerbahçe, stoperdeki açığı bu transferle kısa sürede kapatmayı planlıyor. Anlaşmanın belli prosedürlere kaldığını bildirildi.

A Spor'da yer alan habere göre Sevilla'yla 2021'e kadar mukavelesi bulunan tecrübeli stoperin Fenerbahçe'ye gelişiyle ilgili maddi detaylar ise henüz açıklanmadı.

Eljif Elmas'ın transferiyle birlikte kasasına yüklü miktarda para koyan Fenerbahçe, Kjaer'i "Mecburi satın alma opsiyonlu kiralık" yöntemiyle kadrosuna katacak.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
GS başkanı şimdi çıkar biz istesek her futbolcuyu alırız der,fatih terim de bunu ısrarlar istiyordu.
yakışır bu yıl şampiyonuz.....
mecburi almak neidr adam 50m derse 50den mi alacağız
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