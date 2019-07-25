Fenerbahçe Simon Kjaer'i 2 yıllığına kiraladı

Fenerbahçe’nin Kjaer’i 2 yıllığına kiralama bedeli ödemeden Sevilla’dan kiraladı.
Eşi ve ailesiyle uzun süredir İstanbul’da tatilde olan Kjaer ile anlaşma sağlandı. Fenerbahçe, stoperdeki açığı bu transferle kısa sürede kapatmayı planlıyor. Anlaşmanın belli prosedürlere kaldığını bildirildi.
A Spor'da yer alan habere göre Sevilla'yla 2021'e kadar mukavelesi bulunan tecrübeli stoperin Fenerbahçe'ye gelişiyle ilgili maddi detaylar ise henüz açıklanmadı.
Eljif Elmas'ın transferiyle birlikte kasasına yüklü miktarda para koyan Fenerbahçe, Kjaer'i "Mecburi satın alma opsiyonlu kiralık" yöntemiyle kadrosuna katacak.
Eljif ayağının tozuyla sahada!
Beşiktaş'a Kagawa müjdesi! Karar verildi
Ve Albayrak Falcao'yu açıkladı! Teklif...
F.Bahçe'de ayrılık! 2. Lig'e gitti
Emre Akbaba'nın acı günü
F.Bahçe bombayı patlatıyor! Görüşmeler başladı
Beşiktaş stoperini buldu! İlk temas kuruldu
Juventus'a galibiyeti Merih getirdi
Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını tamamladı
Eljif’e 'Hoş geldin' mesajı
Real Madrid'den müthiş geri dönüş
Trabzon'un rakibi Hoffenheim
İşte Fenerbahçe'nin eski yıldızının yeni adresi
O ayakkabıları Abdülkadir'e imzalattı
Yunus'tan Kruse övgüsü
Gurbetçi yıldızlardan transfer itirafı!
Okuyucu Yorumları 5 yorum