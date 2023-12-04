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FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Sivasspor maçı kaç kaç? CANLI MAÇ ANLATIMI

04.12.2023 13:34 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı olarak ekranlara geliyor. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, Süper Lig'in 14. haftasında rakibini Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda ağırlayacağı karşılaşmadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı izleme ekranına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki, Fenerbahçe Sivasspor maçı kaç kaç, hangi kanalda canlı yayınlanıyor? İşte ilk 11'ler...

Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı olarak ekrana geliyor. Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçta Hakem Bahattin Şimşek düdük çalıyor. Şimşek'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak. Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı izleme ekranı sarı lacivertli taraftarlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Fenerbahçe Sivasspor canlı maç anlatımı ve detaylı bilgiler haberimizde.

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Sivasspor maçı bugün saat 20.00'de başladı. Maç, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanıyor.

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Sivasspor maçı beIN SPORTS'dan canlı yayınlanıyor.

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FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE!

Fenerbahçe, tekrardan liderlik koltuğuna oturmak için mücadele edecek. Sivasspor'un tek hedefi ise deplasmanda 3 puan alabilmek.

Fenerbahçe Sivasspor maçını Mynet'in canlı maç anlatımı ekranından anbean takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇINDA İLK 11'ER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Camara, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Burak Kapacak, Saiz, N'Jie, Rey Manaj.

İSMAİL KARTAL SON KARARINI VERECEK!

Nijeryalı futbolcu, Nordsjaelland maçında bileğine aldığı darbeyle sakatlık yaşamıştı. Buna rağmen karşılaşmayı tamamlayan Bright Osayi-Samuel’in bu akşam oynayıp oynamayacağı maç saatinde netlik kazanacak. Hafif ağrısına rağmen idmanlarda yer alan 25 yaşındaki oyuncu kadroya alınmasına rağmen riske edilmeyebilir. Mert Müldür, şimdilik ilk 11’e daha yakın olan taraf. Ancak İsmail Kartal son kararını karşılaşma başlamadan hemen önce verecek.

35. RANDEVU

Fenerbahçe, Süper Lig’de Yiğido ile daha önce 34 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, bu maçların 19’unda sahadan galibiyetle ayrıldı. Sivasspor ise 7 maçta 3 puana uzandı. İki ekip, 8 müsabakada puanları paylaştı. Kanarya, rakip fileleri toplam 71 kez havalandırırken, Yiğido rakibine 44 golle karşılık verdi. Fenerbahçe, geçen sezon ligde iki maçı da kazanırken, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali’nde de 0-0 ve 3-0’lık skorlarla adını finale yazdırmıştı.

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