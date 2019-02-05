Fenerbahçe Skrtel'e şu anda kazandığının yarısı teklif etti

Fenerbahçe yönetimi Martin Skrtel’e yeni sözleşme önerdi… fakat Slovak oyuncu 1+1 yıllık yeni sözleşmenin eski şartlarda devam etmesini istiyor. Sarı-lacivertli yönetim ise “bunun imkansız” olduğu menajerine iletti. Bonuslarla beraber yılda 4 milyon euro kazanan Skrtel’e teklif edilen rakamın şu anda kazandığının yarısından bile az olduğu bildirildi.

Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Roman Neustadter'e ise teklif yapmayı düşünmmüyor. Sarı lacivertli yönetim, gelecek sene Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Skrtel ve yeni transferle stoper bölgesini çözmek istiyor. (FOTOSPOR)

