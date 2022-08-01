Fenerbahçe Slovacko maçı Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Çekya'nın zorlu ekibi Slovacko ile karşı karşıya gelecek. 4 Ağustos Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak olan ilk maçta Fenerbahçe farklı kazanıp rövanş maçı öncesinde avantajlı bir skor almak istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı şifresiz mi?

FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 4 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın Slovacko ekibiyle karşılaşacak. Kritik mücadele saat 20.00'da başlayacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler Exxen'den mücadeleyi takip edebilecek.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ KADROSU

Altay, Ertuğrul, Henrique, Luan Peres, Lemos, Novak, Szalai, Arao, Ferdi, Mert Hakan, Rossi, Valencia, King, Lincoln, Bruma, Arda, Zajc, Crespo, Burak, İsmail, Emre, Berisha, Serdar, Osayi-Samuel, Muhammed.

YOLUNA AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

Fenerbahçe, Ukrayna'nın zorlu ekibi Dinamo Kiev ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşı karşıya geldi. 0-0 biten ilk maçın rövanşında Kadıköy'de inanılmaz bir atmosfer önünde mücadele eden Fenerbahçe normal süresi 1-1 biten Kiev maçının uzatma dakikalarında yediği golle adeta yıkıldı. Mücadeleyi 2-1 kaybeden Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek.

FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI BİLET FİYATLARI

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 180,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 220,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 250,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 330,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 360,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 400,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 450,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 570,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok:730,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 880,00 TL

Maraton Alt E Blok: 1,100,00 TL

Fenerium Alt Avis E Blok: 3,800,00 TL

