Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme)

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Çekya'nın zorlu ekibi Slovacko ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi eleme turu maçlarında Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde yolunda devam edecek. Fenerbahçe kendi sahasında oynanacak olan ilk maçı kazanarak rövanş maçı öncesinde rahat bir nefes almak istiyor. Peki, Fenerbahçe Slovacko Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 4 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın Slovacko ekibiyle karşılaşacak. Kritik mücadele saat 20.00'da başlayacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler Exxen'den mücadeleyi takip edebilecek.

YOLUNA AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

Fenerbahçe, Ukrayna'nın zorlu ekibi Dinamo Kiev ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşı karşıya geldi. 0-0 biten ilk maçın rövanşında Kadıköy'de inanılmaz bir atmosfer önünde mücadele eden Fenerbahçe normal süresi 1-1 biten Kiev maçının uzatma dakikalarında yediği golle adeta yıkıldı. Mücadeleyi 2-1 kaybeden Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek.

