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Fenerbahçe, Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın Genoa'ya kiralandığını açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.09.2020 18:41 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Miha Zajc'ın satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına Genoa'ya kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın Genoa'ya kiralandığını açıkladı

Fenerbahçe, Miha Zajc'ın satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralandığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

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BUGÜN MAÇA ÇIKMIŞTI

Fenerbahçe’nin transferi için resmi açıklamayı yeni yaptığı Miha Zajc, bugün saat 18:00’de yeni takımı Genoa ile maça çıkmıştı.

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