Fenerbahçe, Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın Genoa'ya kiralandığını açıkladı

Fenerbahçe, Miha Zajc'ın satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralandığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

BUGÜN MAÇA ÇIKMIŞTI

Fenerbahçe’nin transferi için resmi açıklamayı yeni yaptığı Miha Zajc, bugün saat 18:00’de yeni takımı Genoa ile maça çıkmıştı.



