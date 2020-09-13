Fenerbahçe, Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın Genoa'ya kiralandığını açıkladı

Fenerbahçe, Miha Zajc'ın satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe’nin transferi için resmi açıklamayı yeni yaptığı Miha Zajc, bugün saat 18:00’de yeni takımı Genoa ile maça çıkmıştı.
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