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Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'a resmi teklifte bulundu! Galatasaray'ı takipten çıkardı...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
27.08.2024 16:46
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de orta saha transferi için hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin, Fiorentina'da oynayan 28 yaşındaki Faslı oyuncu Sofyan Amrabat'ın transferi için kulübüne resmi teklif götürdüğü iddia ediliyor. İşte detaylar...

Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat

FAS Fas
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fiorentina
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkmıştı. Sarı - lacivertliler, Rize'deki maçta rakibini 5-0 mağlup etmişti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Fred (3), Edin Dzeko ve Alikulov (k.k) kaydetmişti.

Süper Lig'de puanını 7'ye çıkararak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertliler, transferde de hız kazandı.

Fenerbahçe, 6 numara pozisyonuna takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Fiorentina'da forma giyen Sofyan Amrabat'ın gündemde olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE RESMİ TEKLİF YAPTI

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Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre sarı - lacivertliler, Faslı futbolcu için Fiorentina'ya ilk kez resmi teklifte bulundu.

Fenerbahçe, Amrabat için kulübü Fiorentina'ya da ilk teklifini sundu. Sarı-lacivertliler, Faslı orta saha oyuncusu için Fiorentina'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Fenerbahçe'nin sunduğu teklifte satın alma opsiyonunun ise 12 milyon euro olduğu belirtildii.

MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

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Fenerbahçe, Amrabat'ın temsilcisiyle cumartesi günü bir araya geldi ve transferin şartları değerlendirildi.

GALATASARAY'I TAKİPTEN ÇIKARDI!

Galatasaray'ın da kendisi ile ilgilendiği bilinen Faslı oyuncu, İtalyan basınında yer alan haberleri doğrularcasına sarı kırmızılı ekibi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı.

1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

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Bu sezon Serie A ekibiyle 3 resmi maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, toplam 204 dakika süre aldı ancak gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcunun Fiorentina ile sözleşmesi 2025 yılına kadar sürüyor.

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