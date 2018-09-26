SPOR

Fenerbahçe son 10 sezonun en kötü 6 hafta performansını sergiledi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.09.2018 07:47 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'deki derbide Kadıköy'de Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken, Phillip Cocu eleştirilerden kurtulamadı.

Fenerbahçe son 10 sezonun en kötü 6 hafta performansını sergiledi

Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Zagreb yenilgisi sonrası ligde Beşiktaş karşısında da 3 puan alamayan sarı-lacivertli ekibin Hollandalı çalıştırıcısı, istatistiklerde de çok geride kaldı.

Fenerbahçe, Phillip Cocu önderliğinde son 10 sezonun en kötü 6. hafta performansını sergiledi. Cocu önderliğinde sarı-lacivertliler 6. haftayı 7 puanla kapattı. Fenerbahçe, 11 sezon önce Luis Aragones önderliğinde Cocu döneminden daha az puan toplamıştı.

Phillip Cocu, Fenerbahçe'deki performansıyla kendi kariyerinin de en kötü dönemini yaşıyor. Hollandalı teknik adam, Fenerbahçe'den önce 5 sezon çalıştırdığı PSV ile 6 haftalardan en az 11 puan toplamayı başarmıştı.

COCU, KENDİ KARİYERİNİN DE EN KÖTÜSÜ

Cocu önderliğinde PSV, en kötü 6. hafta performansıyla Eredivisie'de 11 puan toplamayı başarmıştı.

PHLLIP COCU, AYKUT KOCAMAN'I DA GEÇEMEDİ

Phillip Cocu, bu sezon ligdeki performansıyla geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Aykut Kocaman'ı da geçemedi. Aykut Kocaman, Phillip Cocu'nun ilk 6 haftada karşılaştığı rakiplere karşı geçen sezonun ilk yarısında 12 puan toplamıştı.

Phillip Cocu önderliğindeki ilk 6 hafta

Fenerbahçe 2 - 1 Bursaspor

Yeni Malatya 1 - 0 Fenerbahçe

Göztepe 1 - 0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2 - 3 Kayserispor

Konyaspor 0 - 1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1 - 1 Beşiktaş

Aykut Kocaman, Cocu'nun çalıştırdığı takımlara karşı (İlk yarı)

Fenerbahçe 2 - 1 Beşiktaş

Göztepe 2 - 2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 3 - 1 Yeni Malatya

Bursaspor 0 - 1 Fenerbahçe

Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 3 - 3 Kayserispor

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Cocu

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