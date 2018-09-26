Fenerbahçe son 10 sezonun en kötü 6 hafta performansını sergiledi

Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Zagreb yenilgisi sonrası ligde Beşiktaş karşısında da 3 puan alamayan sarı-lacivertli ekibin Hollandalı çalıştırıcısı, istatistiklerde de çok geride kaldı.
Fenerbahçe, Phillip Cocu önderliğinde son 10 sezonun en kötü 6. hafta performansını sergiledi. Cocu önderliğinde sarı-lacivertliler 6. haftayı 7 puanla kapattı. Fenerbahçe, 11 sezon önce Luis Aragones önderliğinde Cocu döneminden daha az puan toplamıştı.
Phillip Cocu, Fenerbahçe'deki performansıyla kendi kariyerinin de en kötü dönemini yaşıyor. Hollandalı teknik adam, Fenerbahçe'den önce 5 sezon çalıştırdığı PSV ile 6 haftalardan en az 11 puan toplamayı başarmıştı.
COCU, KENDİ KARİYERİNİN DE EN KÖTÜSÜ
Cocu önderliğinde PSV, en kötü 6. hafta performansıyla Eredivisie'de 11 puan toplamayı başarmıştı.
PHLLIP COCU, AYKUT KOCAMAN'I DA GEÇEMEDİ
Phillip Cocu, bu sezon ligdeki performansıyla geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Aykut Kocaman'ı da geçemedi. Aykut Kocaman, Phillip Cocu'nun ilk 6 haftada karşılaştığı rakiplere karşı geçen sezonun ilk yarısında 12 puan toplamıştı.
Phillip Cocu önderliğindeki ilk 6 hafta
Fenerbahçe 2 - 1 Bursaspor
Yeni Malatya 1 - 0 Fenerbahçe
Göztepe 1 - 0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2 - 3 Kayserispor
Konyaspor 0 - 1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1 - 1 Beşiktaş
Aykut Kocaman, Cocu'nun çalıştırdığı takımlara karşı (İlk yarı)
Fenerbahçe 2 - 1 Beşiktaş
Göztepe 2 - 2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3 - 1 Yeni Malatya
Bursaspor 0 - 1 Fenerbahçe
Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3 - 3 Kayserispor
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