Fenerbahçe'ye kötü haber!

Portekiz basınına açıklamalarda bulunan Brezilyalı golcü, ''Burada çok mutluyum. Ailem ile konuştum ve burada kalmaya karar verdim. Bu kulübü çok seviyorum. Benim için en iyi tercih bu. Kariyerimi Benfica'da bitirmek istiyorum'' dedi.
EŞİNİN HAMİLE OLMASI, KARARINI DEĞİŞTİRDİ
34 yaşındaki futbolcunun eşinin hamile olduğu ve ailesini de düşünerek Suudi Arabistan'a gitmeyip Portekiz'de kalmayı tercih ettiği belirtildi.
FENERBAHÇE'YE KARŞI OYNAYABİLİR
Transfer görüşmeleri nedeniyle Fenerbahçe ile oynanan ilk maçta takımdaki yerini alamayan Jonas, Rui Vitoria'nın oynatması halinde rövanş maçında sahadaki yerini alabilecek. Geçtiğimiz sezon Benfica'nın en golcü futbolcusu olan Jonas, Portekiz Ligi'nde 30 maçta 34 gol kaydetmişti.
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