Fenerbahçe son dönemde genç oyuncuların satışından bir servet elde etti! 4 genç oyuncudan neredeyse 100 milyon euro...

Fenerbahçe’de ucuza alınıp ilerleyen sezonlarda çok yüksek bedellerle satılan oyuncular kervanına son olarak Yusuf Akçiçek eklendi. Sarı lacivertli ekip daha önce Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve Elif Elmas’ın satışından yüksek bedeller kazanırken, Yusuf Akçiçek ile bu seri devam etti.

REAL MADRİD'E GİTTİ!

Arda Güler, 2019 yılında Gençlerbirliği altyapısından 2.5 milyon euro karşılığında Sarı-Lacivertli ekibin altyapısına geçerken, 2023 yazında bonuslarla birlikte 30 milyon euroya çıkan bonservisle İspanyol devi Real Madrid'e satıldı. Hollanda ekibi NEC Nijmegen’den gelen Ferdi Kadıoğlu, 2018'de 4.4 milyon euro bedelle alınmıştı. 2024'te kulübüne 30 milyon euro kazandırarak Brighton Kulübü'ne imza attı.

NEREDEYSE BEDAVA

Eljif Elmas, 2017 yazında sadece 180 bin euroya Rabotnicki Kulübü'nden alındı. 2019'da 17.7 milyon euro karşılığında Napoli'nin yolunu tuttu.

ARABİSTAN’IN YOLUNU TUTTU

Yusuf Akçiçek, 2019 senesinde 110 bin euro yetiştirme bedeliyle Galatasaray altyapısından Fenerbahçe’ye geçti. Genç stoper, 22 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e satıldı.