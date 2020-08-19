Fenerbahçe Sosa'yı kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Arjantinli yıldız ile 2 yıllık mukavele imzalayacak. Sosa İstanbul'a geliyor.

Akşam'da yer alan habere göre, Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, Mame Thiam’ın ardından Jose Sosa transferinde de sona geldi. 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak. Tangocu, Sarı-Lacivertliler’den 1.5 milyon Euro yıllık garanti ücret alacak. 1.5 milyon Euro'luk imza parası da Sosa’ya taksitler halinde ödenecek. Arjantinli yıldız kısa süre içinde Türkiye’ye gelerek Topuk Yaylası’ndaki kampa katılacak.



