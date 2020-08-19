Fenerbahçe Sosa'yı kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Arjantinli yıldız ile 2 yıllık mukavele imzalayacak. Sosa İstanbul'a geliyor.
Akşam'da yer alan habere göre, Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, Mame Thiam’ın ardından Jose Sosa transferinde de sona geldi. 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak. Tangocu, Sarı-Lacivertliler’den 1.5 milyon Euro yıllık garanti ücret alacak. 1.5 milyon Euro'luk imza parası da Sosa’ya taksitler halinde ödenecek. Arjantinli yıldız kısa süre içinde Türkiye’ye gelerek Topuk Yaylası’ndaki kampa katılacak.
Quaresma, transfer iddialarına flaş bir cevap verdi!
Galatasaraylı eski yıldız, Fenerbahçe ile anlaştı!
Fenerbahçe'de testler negatif
Galatasaray'da Fatih Terim krizi!
Dünya devinden Abdülkadir'e rekor teklif!
Falcao, Aslan Park'ı gezdi! İşte o görüntüler...
Verdiği transparan pozuyla görenleri büyüledi...
Eljif Elmas'a yeni sözleşme!
Trabzonspor'dan orta sahaya sambacı
İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları
İlyas Namoğlu, hayatını kaybetti
Dünya devi, koronavirüs nedeniyle 44 milyon avro zararda
Okuyucu Yorumları 0 yorum