SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe Sosa'yı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Sosa'yı kadrosuna kattı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.08.2020 08:59 | Son Güncelleme

Fenerbahçe bu kez de Sosa transferini bitirdi. Arjantinli yıldız, 1.5 milyon Euro imza parası ve 1.5 milyon Euro'luk yıllık ücret karşılığında, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Sosa geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması ile 29 maça çıktı ve 9 gol, 7 asistlik performans sergiledi. 2017-2020 yılları arasında Trabzonspor forması giyen Jose Ernesto Sosa, 2 sezon da Beşiktaş’ta oynamıştı. Başarılı oyuncunun transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 2 milyon 500 bin Euro.

Fenerbahçe Sosa'yı kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Arjantinli yıldız ile 2 yıllık mukavele imzalayacak. Sosa İstanbul'a geliyor.

Akşam'da yer alan habere göre, Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, Mame Thiam’ın ardından Jose Sosa transferinde de sona geldi. 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak. Tangocu, Sarı-Lacivertliler’den 1.5 milyon Euro yıllık garanti ücret alacak. 1.5 milyon Euro'luk imza parası da Sosa’ya taksitler halinde ödenecek. Arjantinli yıldız kısa süre içinde Türkiye’ye gelerek Topuk Yaylası’ndaki kampa katılacak.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Uzaktan yumurtayı andırıyor... Yakından bakan şaşırıyor! Uzaktan yumurtayı andırıyor... Yakından bakan şaşırıyor!
Fenerbahçe'de transfer bitmiyorFenerbahçe'de transfer bitmiyor
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Belediye Başkanı Oflaz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Belediye Başkanı Oflaz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti
Galatasaray'da Fatih Terim krizi!
Galatasaray'da Fatih Terim krizi!
Galatasaraylı eski yıldız, Fenerbahçe ile anlaştı!
Galatasaraylı eski yıldız, Fenerbahçe ile anlaştı!
Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist PSG
Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist PSG
Dünya devinden Abdülkadir'e rekor teklif!
Dünya devinden Abdülkadir'e rekor teklif!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Josa Sosa, Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Josa Sosa, Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Gökhan Gönül Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Gökhan Gönül Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Fenerbahçe Sosa'yı kadrosuna kattı
Sosa 2 yıl Fenerbahçe'de
Fenerbahçe'de transfer bitmiyor
Fenerbahçe'de transfer bitmiyor
Galatasaraylı eski yıldız Sinan Gümüş tercihini yaptı! Fenerbahçe ile resmen anlaştı
Galatasaraylı eski yıldız, Fenerbahçe ile anlaştı!
Fenerbahçe'de koronavirüs test sonuçları açıklandı
Fenerbahçe'de testler negatif
Son dakika! Fenerbahçe Jose Sosa ile anlaşmaya vardı
Sosa resmen Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe'den Gustavo için çıkış şartı: 10 milyon euro
F.Bahçe Gustavo'nun çıkış şartını belirledi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.