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Fenerbahçe-Spartak Trnava maçını Tobias Welz yönetecek

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 01.10.2018 15:27 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe'nin sahasında Spartak Trnava ile karşılaşacağı mücadeleyi Alman hakem Tobias Welz yönetecek.

Fenerbahçe-Spartak Trnava maçını Tobias Welz yönetecek

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında 4 Ekim Perşembe günü saat 19.55’te Ülker Stadyumu’nda karşılaşacağı Spartak Trnava mücadalesini Alman hakem Tobias Welz yönetecek.

Welz’in yardımcılıklarını Rafael Foltyn ve Markus Hacker yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Dominik Schaal olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Tobias Welz Fenerbahçe-Spartak Trnava

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