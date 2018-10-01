Fenerbahçe-Spartak Trnava maçını Tobias Welz yönetecek

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında 4 Ekim Perşembe günü saat 19.55’te Ülker Stadyumu’nda karşılaşacağı Spartak Trnava mücadalesini Alman hakem Tobias Welz yönetecek.

Welz’in yardımcılıklarını Rafael Foltyn ve Markus Hacker yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Dominik Schaal olacak.

