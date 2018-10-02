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Fenerbahçe, Spartak Trnava maçının basın toplantısına Cocu ve Hasan Ali Kaldırım'ın katılacağını açıkladı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.10.2018 14:43 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla perşembe günü oynanacak Spartak Trnava maçı öncesi çarşamba günü düzenlenecek basın toplantısına teknik direktör Phillip Cocu ve Hasan Ali Kaldırım'ın katılacağını açıkladı. Böylece beklenildiği üzere Cocu'nun Trnava maçında takımın başında olması kesinleşmiş oldu.

Fenerbahçe, Spartak Trnava maçının basın toplantısına Cocu ve Hasan Ali Kaldırım'ın katılacağını açıkladı!

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Cocu, UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile oynanacak maçta takımın başında yer alacak.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Cocu'nun Çarşamba günü saat 17:30'da basın toplantısı düzenleyeceği açıklanırken; "Teknik Direktörümüz Phillip Cocu ve futbolcumuz Hasan Ali Kaldırım, 3 Ekim Çarşamba günü saat 17:30'da basın toplantısı düzenleyecek. 18:00'da ise takımımız stadımızda antrenmana çıkacak" ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Phillip Cocu hasan ali kaldırım

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