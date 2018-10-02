Fenerbahçe, Spartak Trnava maçının basın toplantısına Cocu ve Hasan Ali Kaldırım'ın katılacağını açıkladı!

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Cocu, UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile oynanacak maçta takımın başında yer alacak.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Cocu'nun Çarşamba günü saat 17:30'da basın toplantısı düzenleyeceği açıklanırken; "Teknik Direktörümüz Phillip Cocu ve futbolcumuz Hasan Ali Kaldırım, 3 Ekim Çarşamba günü saat 17:30'da basın toplantısı düzenleyecek. 18:00'da ise takımımız stadımızda antrenmana çıkacak" ifadeleri kullanıldı.
Eren Derdiyok Porto maçında forma giyebilecek
Fenerbahçe'nin, Cocu'nun ayrılması halinde yeniden yabancı hocayla çalışacağı iddia edildi
Ozan Tufan, Justin Bieber'a özendi!
Hagi, Türk teknik adamla birbirine girdi!
Mehmet Aurelio, Çorum Belediyespor'un başındaki ilk maçta 3 puana uzandı
İşte Garry Rodrigues'in yeni adresi!
Şenol Güneş'ten abisine sert cevap!
Ne yaptın Ronaldo!
Oğuzhan Özyakup'tan Şenol Güneş'e şok tepki
Cristiano Ronaldo'dan tecavüz iddiasına yanıt
Galatasaray maçı öncesi Porto'da Vincent Aboubakar'ın sakatlığı endişe yarattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum