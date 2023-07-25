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Fenerbahçe, sponsorluk anlaşmasını duyurdu! 241.5 milyon TL...

25.07.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu için OTOKOÇ ile sponsorluk sözleşmesi imzalandığını açıkladı. Anlaşmada 1 yıllık opsiyon bulunduğu da belirtildi. Ayrıca sponsorluktan elde edilecek gelir de duyuruldu.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi, OTOKOÇ ile sponsorluk sözleşmesi imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

195 + 46.5 MİLYON TL

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Bir yıllık opsiyonun da olduğu anlaşma ile ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Futbol A Takımının forma göğüs reklamında ve diğer muhtelif mecralarda OTOKOÇ markasının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2023/2024 sezonu için sözleşme bedeli 195.000.000 TL (yüzdoksanbeşmilyonTürkLirası) +KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzalanmıştır.

Ayrıca UEFA Konferans Ligi, TFF Süper Lig, TFF Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa’da gelen başarılar ile birlikte azami 46.500.000 TL (kırkaltımilyonbeşyüzbinTürkLirası) net başarı primi ödenecektir."

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