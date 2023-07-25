Fenerbahçe, sponsorluk anlaşmasını duyurdu! 241.5 milyon TL...

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi, OTOKOÇ ile sponsorluk sözleşmesi imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

195 + 46.5 MİLYON TL

Bir yıllık opsiyonun da olduğu anlaşma ile ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Futbol A Takımının forma göğüs reklamında ve diğer muhtelif mecralarda OTOKOÇ markasının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2023/2024 sezonu için sözleşme bedeli 195.000.000 TL (yüzdoksanbeşmilyonTürkLirası) +KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzalanmıştır.

Ayrıca UEFA Konferans Ligi, TFF Süper Lig, TFF Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa’da gelen başarılar ile birlikte azami 46.500.000 TL (kırkaltımilyonbeşyüzbinTürkLirası) net başarı primi ödenecektir."

