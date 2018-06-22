SPOR

Fenerbahçe sponsorluk çalışmalarına hız verdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.06.2018 08:07 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, dünyanın iki büyük firmasıyla iş birliği yapmaya hazırlanıyor. Amerika'nın 1 numaralı yoğurt markası Chobani futbol takımının, Ali Koç'un başında olduğu Arçelik erkek basket takımının forma göğüs sponsoru oluyor.

Fenerbahçe sponsorluk çalışmalarına hız verdi

Başkanlık seçimini kazandıktan sonra yaptığı açıklamada kulübün mali yapısını düzeltme sözü veren başkan Ali Koç, kolları sıvadı. Haziran başından bu yana finansal durumu inceleyen sarı-lacivertli yöneticiler, kulübün maddi olarak rahatlaması adına sponsorluk çalışmalarına hız verdi.

Ali Koç'un koltuğu devralması dünya çapında ses getirirken, sponsor olmak isteyen firmaların teklifleri netleşmeye başladı. Bu kapsamda futbol takımının sponsorluğu için gelen teklifler içerinde en dikkat çekeni Amerika'da 'yoğurdun Steve Jobs'u' olarak ünlenen iş adamı Hamdi Ulukaya'nın markası Chobani oldu. 11 yılda Amerika'nın lider yoğurt firması olarak gösterilen Chobani, için girişimler hız kazandı. F.Bahçe'nin uzun soluklu bir anlaşma yapma isteğiyle birlikte firmanın dünyaya açılma projesinin yakın zamanda açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

BAŞKAN DESTEĞİ

Sarı-lacivertlilere bir müjde de Avrupa'nın en gözde takımlarından biri olan F.Bahçe Doğuş için geldi. Son yıllarda Euroleague'de gösterdiği performansla göğsümüzü kabartan Obradovic'in öğrencileri, başkan Ali Koç'un başında olduğu Arçelik'le iş birliği yapacak. Avrupa'nın en çok satış yapan markalarından biri olan Arçelik, erkek basketbol takımının forma göğüs sponsoru olacak. (VATAN)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig ali koç

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
fener bu sene çok hızlı 5 transferi hemen bitirdi,hoca zaten geldi bi sıkıntı ş.liginden rakip kimin geleceği:))
Böyle devam başkan.
hani şu bildiğimiz 1000 yıllık Türk yoğurdunu amerikada yunan yoğurdu diye yutturup yunana maletmeye çalışan sözde Türk özde yunan chobani! yakışır !!!
güveniyoruz başkan
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