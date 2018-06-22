Fenerbahçe sponsorluk çalışmalarına hız verdi

Başkanlık seçimini kazandıktan sonra yaptığı açıklamada kulübün mali yapısını düzeltme sözü veren başkan Ali Koç, kolları sıvadı. Haziran başından bu yana finansal durumu inceleyen sarı-lacivertli yöneticiler, kulübün maddi olarak rahatlaması adına sponsorluk çalışmalarına hız verdi.

Ali Koç'un koltuğu devralması dünya çapında ses getirirken, sponsor olmak isteyen firmaların teklifleri netleşmeye başladı. Bu kapsamda futbol takımının sponsorluğu için gelen teklifler içerinde en dikkat çekeni Amerika'da 'yoğurdun Steve Jobs'u' olarak ünlenen iş adamı Hamdi Ulukaya'nın markası Chobani oldu. 11 yılda Amerika'nın lider yoğurt firması olarak gösterilen Chobani, için girişimler hız kazandı. F.Bahçe'nin uzun soluklu bir anlaşma yapma isteğiyle birlikte firmanın dünyaya açılma projesinin yakın zamanda açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

BAŞKAN DESTEĞİ

Sarı-lacivertlilere bir müjde de Avrupa'nın en gözde takımlarından biri olan F.Bahçe Doğuş için geldi. Son yıllarda Euroleague'de gösterdiği performansla göğsümüzü kabartan Obradovic'in öğrencileri, başkan Ali Koç'un başında olduğu Arçelik'le iş birliği yapacak. Avrupa'nın en çok satış yapan markalarından biri olan Arçelik, erkek basketbol takımının forma göğüs sponsoru olacak. (VATAN)

