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Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz yıldırım hakkında hapis istemi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.07.2018 11:37 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım ile kulüp yöneticilerinden Ali Cenk Başak hakkında, Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçından önce çıkan olaylarda Işık Eyigüngör'ü tehdit ettikleri iddiasıyla 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, kavga sırasında şüpheli Aziz Yıldırım'ın, ev sahipliği yapan Yakındoğu Üniversitesi Kulübü Başkanı olan müşteki Işık Eyigüngör'e tokat attığı, akabinde parmağını sallayarak, "bitireceğim seni daha da beter yapacağım" dediği belirtildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz yıldırım hakkında hapis istemi

AA'nın haberine göre; Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım ile kulüp yöneticilerinden Ali Cenk Başak hakkında, geçen yıl oynanan Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçından önce çıkan olaylarda, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik "basit tehdit" suçunu işledikleri iddiasıyla 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde 7 Mayıs 2017'de oynanan Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe basketbol maçından önce kavga çıktığı hatırlatıldı.

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İddianamede, kavga sırasında şüpheli Aziz Yıldırım'ın, ev sahipliği yapan Yakındoğu Üniversitesi Kulübü Başkanı olan müşteki Işık Eyigüngör'e tokat attığı, akabinde parmağını sallayarak, "bitireceğim seni daha da beter yapacağım" dediği belirtildi.

Diğer şüpheli olan Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinden Ali Cenk Başak'ın da müşteki Eyigüngör'e aynı şekilde tehdit içeren söylemlerde bulunduğu aktarılan iddianamede, maç sonrası Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamalarda ise "geldim gereğini yaptım, bundan sonra daha fazlasını da yapacağım" şeklinde tehdit içeren ifadeler kullandığı kaydedildi.

Şüpheli Ali Cenk Başak'ın savunmasında ise müşteki Eyigüngör'ün iddialarının asılsız olduğunu beyan ederek suçlamayı reddettiği kaydedilen iddianamede, atılı suçun uzlaşma kapsamında kaldığı ancak müşteki Eyigüngör'ün uzlaşma teklifini kabul etmediği anlatıldı.

İddianamede, bu kapsamda şüpheliler Aziz Yıldırım ve Ali Cenk Başak'ın "basit tehdit" suçundan 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli Yıldırım ile Başak, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe aziz yıldırım Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Atın içeri akıllansın.
yıldırım zamanında adaletle yargılansa idi ömür boyu hapis yatardı.
Külhanbeyi Azize'ye kodes yolu göründü.
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