Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyesi Oğuzhan Sarıoğlu evinde ölü bulundu

Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi iş insanı Oğuzhan Sarıoğlu(41), Beyoğlu Cihangir'de yaşadığı evde ölü bulundu. Sarıoğlu'ndan bir süredir haber alamayan arkadaşı sabah saatlerinde evine gitti. Kapı zilini uzun süre çalmasına rağmen kapı açılmayınca çilingir çağrıldı. Çilingir yardımıyla içeri giren arkadaşı, Oğuzhan Sarıoğlu'nun koltukta hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sarıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Bir süredir evde koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenilen Sarıoğlu'nun kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.

"GEÇTİĞİMİZ HAFTA KORONAVİRÜS'E YAKALANDIĞINI ÖĞRENDİK"

Oğuzhan Sarıoğlu'nun komşusu Mustafa Selvi “Dün akşam kendisiyle görüşmüştük. Geçtiğimiz Cumartesi koronavirüs'e yakalandığını öğrendik. Bugün sabah saatlerinde eve geldik kapıyı açmadı. Kendisinin bir yere gitmiş olduğunu düşündük. Sonra çilingir yardımıyla kapıyı açtık. Hayatını kaybetmiş. Ailesi Çanakkale'de onlarda aynı hastalığa yakalanmış İstanbul'a gelemiyorlar" dedi.

