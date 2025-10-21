Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu! Karşılaşmayı daha önce Beşiktaş taraftrarını çıldırtan Danimarkalı Jakob Kehlet yönetecek

UEFA Avrupa Ligi’nin 3'üncü haftasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasınd Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala mücadeleyi yönetecek hakem belli oldu.

DANİMARKALI HAKEM ATANDI

23 Ekim Perşembe günü oynanacak mücadelede Danimarka Futbol Federasyonu’ndan Jakob Kehlet düdük çalacak. Kehlet’in yardımcıları ise Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mikkel Redder olacak.

Bu mücadenin VAR koltuğunda Jonas Hansen, AVAR’da ise Jens Maae yer alıyor.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINI ÇILDIRTMIŞTI

Fenerbahçe - Stuttgart maçında düdük çalacak olan Jakob Kehlet, bu sezon başında Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde Lausanne ile deplasmanda oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada da görev almıştı.

Maçın hakemi Jakob Kehlet, o mücadelede verdiği kararlarla ise Siyah-beyazlı taraftarları çıldırtmıştı. Felix Uduokhai'yi haksız bir kırmızı katla oyundan atan Kehlet, çıkardığı sarı kartlar ve verdiği faullerle Beşiktaş'ın tepkisini çekmişti.