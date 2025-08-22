SPOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Kocaelispor'u ağırlayacak...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Kocaelispor'u konuk edecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Kocaelispor'u ağırlayacak...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Kocaelispor ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Avrupa kupasındaki müsabakalar nedeniyle ligin ilk haftasını maç oynamadan geçen sarı-lacivertliler, 2. hafta Göztepe deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılmıştı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ligde bu sezon taraftarı önündeki ilk karşılaşmayı kazanmayı hedefliyor.

4 EKSİK VAR!

Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde, cezası nedeniyle takımını yalnız bırakırken, sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun da zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

DORGELES NENE İLK MAÇINA HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene, Kocaelispor karşısında ilk maçına çıkacak. Avusturya'nın Salzburg Kulübünden sarı-lacivertli takıma katılan Malili oyuncu, teknik direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

Süper Lig Kocaelispor fenerbahçe
