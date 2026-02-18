FIFA Başkanı Infantino, Benfica-Real Madrid maçında yaşananlara tepki gösterdi:

Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica-Real Madrid maçında yaşanan ırkçı olaya FIFA Başkanı Infantino'dan sert açıklamalar geldi.

Infantino açıklamasında, "Sporumuzda ve toplumumuzda ırkçılığa kesinlikle yer yok. Tüm paydaşların harekete geçmesi ve sorumluların hesap vermesi gerekir. FIFA ve futbol, ırkçılık ve her türlü ayrımcılığın mağdurlarıyla tam bir dayanışma içindedir. Her zaman tekrarlamaya devam edeceğim: Irkçılığa hayır! Her türlü ayrımcılığa hayır!" ifadelerini kullandı.

FIFA Başkanı, maçı yöneten Fransız hakem François Letexier'i de oyunu durdurmak ve durumu ele almak için kol hareketi kullanarak ırkçılıkla mücadele protokolünü devreye soktuğu için tebrik etti.

NE OLMUŞTU?

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçın 50. dakikasında Vinicius Jr. sahneye çıktı. Brezilyalı yıldızın attığı golle Real Madrid 1-0 öne geçerken, köşe bayrağı önünde yaptığı danslı kutlama tansiyonu yükseltti. Bu sevinç sonrası Benfica'nın golcüsü Gianluca Prestianni ile Vinicius arasında tartışma çıktı.

Vinicius Jr., hakeme giderek rakibinin kendisine ırkçı ifadeler kullandığını bildirdi. Real Madrid cephesi ve İspanyol basını, Prestianni’nin Vinicius’a “maymun” dediğini öne sürdü. Olayın ardından saha karıştı, tribünlerden yabancı maddeler atıldı ve maç yaklaşık 10 dakika durdu.

Brezilyalı yıldızın hakeme başvurmasının ardından takım arkadaşlarıyla birlikte sahayı terk etmesi üzerine UEFA’nın ırkçılık protokolü uygulandı. Yapılan görüşmelerin ardından oyuna devam ederken Benfica tribünleri Vinicius’un her topla buluşmasında yoğun şekilde protestoda bulundu. Mücadele 1-0 Real Madrid üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA