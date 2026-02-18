Yürekleri yakan bir hikaye: Osimhen’in umut dolu yükselişi! "O iki parmak hayatımı kurtardı"

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen The Players' Tribune için özel açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncu bugünlere nasıl geldiğini, Nijerya'da yaşadığı hayatı, Futbolculuğa ilk adımını ve Napoli'den Galatasaray'a transfer olma sürecini açıkladı. Osimhen'in açıklamaları sosyal medyada gündem oldu...

"KİMSE BENİM ADIMI BİLMEMELİYDİ! BU BİR LÜTUF..."

Victor Osimhen: "Kimse benim adımı bilmemeliydi. Bunu okuyor olman bile Tanrı’nın lütfunun bir kanıtı.

Annem ben henüz bebekken öldü. Sanırım 3 yaşındaydım.

Annemi hatırlayacak kadar büyük değildim. Onunla ilgili aklımda kalan tek şey, beni kollarında tutması."

"TANRIM BU NASIL BİR HAYAT!"

Victor Osimhen: "Ben, 6 kardeşim ve babam; Lagos’ta bir gecekondu mahallesinde, tek odalı bir evde yaşıyorduk. Mahallemin adı Olusosun, belki duymuş olabilirsin. Afrika’nın en büyüğü olan, meşhur bir atık alanının hemen yanında. Oraya günde 10.000 ton çöp döküldüğünü söylüyorlar. Kimyasal atıklar. Kırık televizyonlar. Aklına gelebilecek her şey.

Mahallemizdeki çoğu insan atık alanında bulduğu çöpleri satarak geçiniyordu ama küçüklüğümde babam şoförlük yapardı. Annem öldükten sonra bu işi kaybetti ve bir karakolun mutfağında bulaşıkçı olarak çalışmaya başladı. Ama bu iş kiramızı ödemek için yeterli değildi.

Yaklaşık 12 yaşındayken bir geceyi hatırlıyorum; Ev sahibi artık sabrını yitirmişti ve dairemizin elektriğini kesti. Tek bir odada, yedi kişi, televizyon yok, ışık yok, kapkaranlık. Dışarı çıktığımı hatırlıyorum; bir bataklığın yanına oturdum, gerçekten bir bataklık, ve ağlamaya başladım.

Tanrı’ya sordum, ‘Bu nasıl bir hayat?’"

"DRENAJ KUYUSU İŞİ BİLE YAPIYORDUM! AVRUPA'DA PEK YOK..."

"Drenaj kuyusu iși bile yapıyordum. Ne olduğunu biliyor musunuz? Avrupa’da pek yok. Ama Afrika’da, kazdığın kuru bir kuyu gibi bir şey.

Birinin merdivenle kuyunun çok derinlerine inmesi gerekir. Bir diğeri de yukarıda, karanlık deliğin içine bakarak durur ve ‘Aşağıda her şey yolunda mı kardeşim?’ diye bağırır.

Ben yukardaki adam değildim. Diğer adamdım. Pis iş."

"ABİM EN ZOR İŞİ YAPIYORDU!"

"Ağabeyim Andrew en zor işi yapıyordu. Sabah 3’te kalkıp sokakta spor gazetesi satıyordu.

Bazen eve gazete getirirdi. Kapağında Didier Drogba ya da Zlatan Ibrahimović olurdu. Onlara hayranlıkla bakardım.

Sanki başka bir dünyada yaşıyorlardı.

Benim için futbol, çalışmadığım zamanlarda yaptığım bir şeydi. Sorun şu ki… ben hep çalışıyordum."

"O İKİ PARMAK HAYATIMI KURTARDI!"

"15 yaşıma geldiğimde Nijerya U-17 seçmeleri için Lagos’ta denemelere gittim. Yüzlerce çocuk vardı. Top bile yoktu. Sadece koşturuyorlar, yavaş olanı eliyorlardı.

Hayatım için koştum. Aylar sonra son 30’a kaldım. 27 isim açıklandı. 3 kişi elendi. Ben o 3 kişiden biriydim. Hayalim ölmüştü. Tekrar denemeler olacağını öğrendim. Abuja 9 saat uzaktaydı. Param yoktu. Bir mahalle menajeri araba buldu. Babam sadece şunu söyledi: “Gitmen gerekiyor.”

Sırt çantam ve iki kıyafetle yola çıktım. Stadyumun önünde yüzlerce çocuk vardı. İlk gün sahaya çıkamadım. İkinci gün bir antrenör bağırdı:

“Yeşil forma! 15 dakikan var.” 15 dakikada 2 gol attım. Ama ismim yine okunmadı.

Tam arabaya binecekken birileri bağırdı: “Yeşil formadaki!”

Takım doktoru iki parmağını kaldırarak beni işaret etmişti. O iki parmak hayatımı kurtardı."

"2 YIL ÖNCE 10 CENT'E SU SATIYORDUM"

"Birkaç yıl sonra VfL Wolfsburg ile sözleşme imzaladım. Banka uygulamasını sürekli yeniliyordum. “Yenile… hâlâ fakir. Yenile… hâlâ fakir.” Sonra rakam değişti. Bir milyon. İki yıl önce 10 cent’e su satıyordum.

Babamı aradım: “Artık ev sahibine para ödemeyeceksin. Seni ev sahibi yapıyorum.”

"TÜRKİYE'YE GİTME! DELİRDİN Mİ SEN?"

"Napoli’den ayrıldığımda kaç kişinin bana, ‘Türkiye’ye gitme. Delirdin mi?’ dediğini biliyor musun?

Eski bir menajerim bile bana, ‘Hayır, hayır, hayır. Oraya gitme. Akıllıca bir hamle değil.’ dedi. Ama ben kafamla değil, Kalbimle düşünürüm. Galatasaray’da oynamak istiyordum.

Napoli’de yaşadığım o duygudan sonra, herhangi bir kulübe nasıl gidebilirim? İmkansız. Sıkıcı…"

"EVİMİZİN ÇATISI BLE YOKTU..."

"Kazandığım her şeyi kardeşlerime veriyordum; yemek alsınlar, kirayı ödesinler diye. Çoğu gece ise gerçekten kilisede uyuyordum. Evimizin neredeyse çatısı bile yoktu. Çökmeye başlamıştı, ev sahibi de, “Tamam, ben hallederim. Merak etmeyin,” dedi.

Birkaç adam gönderdi; adamlar çatının yarısını söktü ve bir daha geri dönmediler!

(Biliyorsun, ben herkes için dua ederim. Gerçekten ederim. Ev sahipleri hariç. Dualarımda onları hep nedense unuturum.)"

"İNANMIYORSANIZ VAN DIJK'A SORUN!"

"Türkiye'ye uçmadan önce her şeyi Tanrı'nın ellerine bıraktım.

Uçak indiğinde, gece yarısı özel bir havaalanında beni bekleyen 3.000 Gala hayranı vardı. Uçuşumu takip ediyorlardı! İnsanlar beni kollarını açarak karşıladılar. Bu duygu paradan daha değerli.

Bana inanmıyorsanız, Van Dijk'e sorun. Liverpool'la oynadığımız Şampiyonlar Ligi maçından sonra onunla konuşuyordum ve "Adamım, bu nasıl bir atmosfer!?" dedi.

"Abi, dürüst olmak gerekirse, buraya hiç gelmeseydim ve biri bana bunu anlatsaydı, inanmazdım," dedim.

"15 YIL ÖNCE NE SÖYLEDİYSEM O..."

"Buraya geldiğimde herkes, “O ne yapıyor? Neden Galatasaray’ı istiyor?” dedi.

Eğer hikâyemi biliyorsanız, bu sorunun cevabını zaten biliyorsunuz. U-17 Dünya Kupası’nda Altın Ayakkabı’yı kazandığımda, bir muhabir bana şunu sormuştu: “Hiç yoktan geldin. Şimdi herkes adını biliyor. Ne başarmak istiyorsun?”

Cevabım şimdi de aynı, 15 yıl önce, en dipteyken ne söylediysem o.

Büyüklük."

TRANSFER OLURKEN OKAN BURUK İLE OLAN KONUŞMASINI ANLATTI!

"İmza atmadan önce Okan Buruk ile telefonda konuştuğumda bana şunları söyledi: "Sana şunu söylemek için buradayım: Şahsen, bir insan olarak, bir antrenör olarak ve bir baba olarak seni kulübümde istiyorum. Ve biliyorum ki bu taraftarlar seni çok sevecekler. Zor zamanlardan geçerken bile, bu kulüp sana destek olacak."