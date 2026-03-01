Fenerbahçe'ye Antalya'da 90+6 şoku! Kerem Aktürkoğlu'nun tepkisi sosyal medyada gündeme oturdu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla yoluna devam eden Fenerbahçe, kritik virajda büyük bir kayıp yaşadı. Sarı-Lacivertliler, son derece çekişmeli geçen maçta deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak altın değerinde 2 puanı Akdeniz'de bıraktı. Ancak geceye damga vuran an, maçın son saniyelerinde yaşanan o akılalmaz pozisyon oldu.

90+6'DA KALP KRİZİ GİBİ AN: NENE DİREĞE TAKILDI!

Karşılaşmanın son bölümünde galibiyet golü için tüm hatlarıyla Antalyaspor kalesine yüklenen Fenerbahçe, 90+6. dakikada gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Nene'nin ağlara doğru gönderdiği sert şut, direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Bu talihsiz an, hem sahadaki futbolcuları hem de ekran başındaki milyonlarca Fenerbahçe taraftarını adeta yıktı geçti.

KEREM AKTÜRKOĞLU KULÜBEDE KAHROLDU!

Direkten dönen topun ardından gözler yedek kulübesine çevrildi. Maçın ilerleyen dakikalarında oyundan alınan ve mücadeleyi kenardan büyük bir heyecanla takip eden Kerem Aktürkoğlu, Nene'nin kaçan pozisyonu sonrası adeta yıkıldı.

Milli yıldızın ellerini yüzüne kapatarak yaşadığı o derin üzüntü kameralara saniye saniye yansırken, bu görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. Taraftarlar, Kerem'in bu aidiyet duygusuna ve hırsına övgüler yağdırırken, kaçan galibiyetin hüznünü paylaştı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA AĞIR YARA: FARK 4'E ÇIKTI!

Antalya deplasmanında alınan bu 2-2'lik beraberlik, Süper Lig'in zirvesindeki dengeleri de altüst etti. Fenerbahçe'nin yaşadığı bu kritik puan kaybı sonrası, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 4'e yükseldi. Ligin boyu kısalırken açılan bu fark, Sarı-Lacivertli camiada endişe yarattı.