FENERBAHÇE TAM GAZ GİDİYOR GALATASARAY'DA İSE İVME KAYBI...

FENERBAHÇE TAM GAZ GİDİYOR!

Öyle ki sarı-lacivertliler genç hoca ile henüz ligde mağlubiyet yüzü görmedi ve her geçen gün de oyununda belirgin değişimler ve gelişimler var. Bu hafta Alanyaspor maçında da aslında sert bir deplasmana çıktılar. Bana göre ilk yarı da müthiş bir Alanyaspor sahada olsa da ikinci yarı da Tedesco'nun taktiksel hamlesiyle maç resmen tersine döndü. Hem de sadece skor olarak değil, oyunun gidişatı ile de oynadı İtalyan hoca. Genç Yiğit Efe'yi oyuna alarak arka taraftan çok daha rahat oyun kurarken, ön tarafta da bir kişi artı kattı. Düşünüyorum da hangi yerli hocamız bu genç yaşta Yiğit'i oyuna alıp maçı döndürmeyi düşünürdü merak ediyorum...

Maçın bir kırılma anından bahsedersek elbette ki ilk yarının sonundaki direkten dönen top deriz. Alanyaspor orda golü bulabilseydi sadece skoru 3-1 yapmış olmayacaktı, üstüne psikolojik bir darbe de indirecekti rakibine. Ve o andan sonra belki de Tedesco sadece Yiğit Efe ile değil birden fazla değişiklik yapacaktı ki bunun artı mı eksi mi yansıyacağını bilemeyiz! Ama her maçın kilit adamları, sakatlıkları veya dönüm noktaları olacaktır bu da onlardan biriydi. Gerçek şu ki her duruma dair her skora göre farklı önlemleri, taktikleri olan bir hocadan bahsediyoruz.

DÜNYA ÇAPINDA BİR ÜÇLÜ OLABİLİR!

Öte yandan transfer konusuna gelirsek Fenerbahçe'de son günlerde Sörtloth ve Nkunku işi maddi sebeplerden yattı gibi duruyor. Şu an gündem Kante ve Yoane Wissa. Kante için söylenecek çok bir söz yok aslında İngiltere Premier Ligi'ni domine etmiş ve sonrasında Arabistan'a gitmiş biri. Arabistan dönemine çok hakim olmamakla birlikte büyük eksikleri olmayan biri. Yaşı var mı? Var ama orta saha da tam bir örümcek adam. Dünya Kupası yolunda kendine takım arıyor Fransız yıldız. Kulübü bonservis konusunda biraz daha esneme yaparsa pazartesi gününe kadar bu transferin bitmesi bekleniyor. Şimdi düşündüğümüzde Kante-Guendouzi-Asensio gibi bir üçlü bugün dünya çapında ses getirebilecek bir üçlüdür ki Talisca'yı daha anmadım bile. Asensio'nun sağ kanada Talisca'nın forvet arkasında yerleştiği bir versiyonda sadece lig için değil bence UEFA Avrupa Ligi içinde farklı şeylerden bahsedilebilir. Wissa ise profil olarak Tedesco'ya uygun biri. İsim bazında taraftarı çok tatmin etmese de Newcastle United'da iyi zamanları oldu. Kiralık olarak verim sağlayabilir. Ama yıldız beklentisi olana bir tık dar gelir bu isim. Bu da Başkan Sadettin Saran'ın meselesi...

GALATASARAY'DA MÜTHİŞ BİR İVME KAYBI...

Lig'de son Gaziantep maçı, Türkiye Kupası'nda Fethiyespor, Avrupa'da Monaco ve Süper Kupa'da Fenerbahçe derken Cimbom sadece kupa değil, özgüvenini de kaybetti. Tabii ki eksiklerin başında gelen Osimhen'in Milli takımda olması büyük etken ama tek bir oyuncuyla sistemin yürümesi ayrı bir eleştiri konusu olur. Yerine oynayan Icardi'nin eskiden attığı golleri atmasını geçtim bir de oyun içinde hayalet gibi dolaşması eklenince sorunlar dağ gibi oluyor. Baskı oyunu bitiyor ve yerini durağan oyun alıyor. Bu da Galatasaray'ı Galatasaray yapan en büyük özelliğin gitmesi demek. Yunus Akgün'ün artık bir 10 numara parçası olduğu düşünülürse sakatlıkları başa bela oldu. Kesinlikle güven aralığı anlamında sıkıntılı bir durum.

TRANSFER KARMAŞASI!

Öte yandan Cimbom da bana göre sayıca orta saha eksikliği de mevcut. Zaten hem nicelik hem nitelik olarak eksik olduğun bir yerde Berkan ile de yollarını ayırdın. 3 haftadır yerine takviye de gelmeyince taraftar haliyle ayaklandı. Berkan'ın gitmesinde bir problem yok ama transfer olmayınca bu sefer bu konu daha da büyüdü. Nereden bakarsan bak fiyasko bir hareket. İtalya'ya gidip kapı kapı oyuncu isteniyor. E fellik fellik ayağına gittiğin takım da senden devre arası piyasası da eklenince 20'lik adama 35-40 istiyor. Ben kış transfer döneminde hala net bir orta saha ile bir tane de 23 yaş skalasında olan bir genç bekliyorum. Noa Lang işine gelirsek transferde bu tarz isimlere gidilebilir. Napoli ile sorun yaşayan ve kiralık çıkışı mümkün olan bir isim. Bu hamleyle hem sağ da Sane'yi hem de solda Lang'ı Barış ile rotasyona dahil edebilirsin. 2 haftadan az bir süre kaldı transferin kapanmasına bakalım Abdullah Kavukçu ve ekibi neler yapabilecek çok merak ediyorum...